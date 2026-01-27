Em meio à crise dentro e fora de campo, Santa Cruz reencontra estádio do Arruda com portões fechados

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz retorna ao estádio do Arruda, mas o reencontro com sua própria casa será sem torcida, evidenciando a crise que cerca o clube dentro e fora de campo. Com laudos técnicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros não renovados, o Tricolor terá que enfrentar o constrangimento de disputar uma partida oficial em seu estádio histórico com portões fechados, deixando de aproveitar um patrimônio que deveria ser um trunfo.

A partida contra o Jaguar, inicialmente marcada para quarta-feira (28), às 20h30, na Arena de Pernambuco, foi alterada: será disputada no José do Rego Maciel às 16h, de portões fechados. Segundo a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a mudança ocorreu por “indisponibilidade da Arena de Pernambuco para a data originalmente prevista”, atendendo a um pedido do próprio Santa Cruz.

O último jogo do Tricolor no estádio foi em 13 de julho, quando empatou em 1 a 1 com o Santa Cruz-RN. A volta ao José do Rego Maciel acontece em um momento delicado, com o clube enfrentando crise dentro e fora de campo.

A mudança de casa no ano passado, do Arruda para a Arena Pernambuco, tinha como objetivo receber mais público na reta final da Série D. Porém, com a chegada de 2026, o Santa Cruz não renovou os laudos técnicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, impossibilitando a presença da torcida.

Baixos públicos

Se na reta final da Série D a Arena Pernambuco registrou públicos recordes, em 2026 o cenário é bem diferente. Com jogos em curto espaço de tempo e problemas históricos de mobilidade, o público tem sido reduzido.

Santa Cruz x Decisão – 5.263 espectadores

Santa Cruz x Vitória-PE – 6.078 espectadores

Santa Cruz x Náutico – 13.232 espectadores

A expectativa é que, mesmo sem o apoio da torcida, o Tricolor consiga aproveitar o reencontro com seu estádio para buscar bom resultado e recuperar confiança na competição.