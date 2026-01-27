Em meio à crise dentro e fora de campo, Santa Cruz reencontra estádio do Arruda com portões fechados
Publicado: 27/01/2026 às 12:51
Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)
O Santa Cruz retorna ao estádio do Arruda, mas o reencontro com sua própria casa será sem torcida, evidenciando a crise que cerca o clube dentro e fora de campo. Com laudos técnicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros não renovados, o Tricolor terá que enfrentar o constrangimento de disputar uma partida oficial em seu estádio histórico com portões fechados, deixando de aproveitar um patrimônio que deveria ser um trunfo.
O último jogo do Tricolor no estádio foi em 13 de julho, quando empatou em 1 a 1 com o Santa Cruz-RN. A volta ao José do Rego Maciel acontece em um momento delicado, com o clube enfrentando crise dentro e fora de campo.
A mudança de casa no ano passado, do Arruda para a Arena Pernambuco, tinha como objetivo receber mais público na reta final da Série D. Porém, com a chegada de 2026, o Santa Cruz não renovou os laudos técnicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, impossibilitando a presença da torcida.
Baixos públicos
Se na reta final da Série D a Arena Pernambuco registrou públicos recordes, em 2026 o cenário é bem diferente. Com jogos em curto espaço de tempo e problemas históricos de mobilidade, o público tem sido reduzido.
Santa Cruz x Decisão – 5.263 espectadores
Santa Cruz x Vitória-PE – 6.078 espectadores
Santa Cruz x Náutico – 13.232 espectadores
A expectativa é que, mesmo sem o apoio da torcida, o Tricolor consiga aproveitar o reencontro com seu estádio para buscar bom resultado e recuperar confiança na competição.