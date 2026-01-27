Experiente no futsal e na base: saiba quem é Fábio Cortez, técnico interino do Santa Cruz

Fábio Cortez, técnico interino do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz terá um novo comandante à beira do campo na próxima rodada do Campeonato Pernambucano. Após a saída do técnico Marcelo Cabo e do auxiliar Gabriel Cabo, o Tricolor do Arruda optou por uma solução interna e confirmou Fábio Cortez, de 51 anos, como treinador interino para a partida. A diretoria coral já se movimenta no mercado em busca de um substituto definitivo, com previsão de estreia no clássico contra o Sport, no próximo sábado (31), na Ilha do Retiro.

Contratado em maio do ano passado, Fábio comandará o time pela primeira vez nesta quarta-feira (28), diante do Jaguar, às 20h30, no estádio do Arruda, em partida válida pela sexta rodada do Estadual. Auxiliar permanente do clube, ele assume a função em um momento de pressão por resultados.

A carreira de Fábio Cortez é marcada por uma trajetória pouco convencional. Antes de migrar para o futebol de campo, construiu uma história de sucesso no futsal. O reconhecimento, no entanto, veio fora do país. Em 2010, aceitou convite para trabalhar no Kuwait, onde permaneceu por seis anos e conquistou nove títulos no futebol árabe.

O retorno ao Brasil aconteceu em 2017, quando foi convidado pelo Vasco para integrar a comissão técnica da equipe sub-20. Ainda naquele ano, participou da campanha do título do Campeonato Carioca da categoria. Fábio permaneceu no clube até 2022, acumulando experiência no trabalho de base.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Em 2023, seguiu para o Remo como auxiliar técnico e, posteriormente, teve a primeira oportunidade como treinador principal no futebol profissional, à frente do Nanjing City, da China. No comando da equipe chinesa, disputou nove partidas, somando duas vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Agora, no Santa Cruz, Fábio Cortez terá a missão de conduzir o elenco como interino e tentar recolocar a equipe no caminho das vitórias no Campeonato Pernambucano.

