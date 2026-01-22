Árbitro Rodrigo Pereira é escalado para apitar clássico entre Santa Cruz e Náutico

Árbitro Rodrigo Pereira ( Rafael Vieira)

A Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Pernambuco (Ceaf-PE) definiu, em audiência pública realizada nesta quinta-feira (22), a arbitragem da quinta rodada do Campeonato Pernambucano da Série A1 2026. O árbitro Rodrigo Pereira será o responsável por conduzir o clássico entre Santa Cruz e Náutico, marcado para o domingo (25), às 18h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Além de Rodrigo Pereira, a equipe de arbitragem será composta pelos assistentes Karla Santana e Fernando Antônio. O quarto árbitro será Nairon Pereira. Vale lembrar, que Rodrigo Pereira foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro 2025.

Inicialmente, o Santa Cruz havia solicitado à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) a designação de arbitragem de fora do estado, além da utilização do Árbitro de Vídeo (VAR). No entanto, o pedido foi revisto devido aos elevados custos com passagens aéreas e hospedagem dos profissionais, o que levou o clube a optar pela escala de árbitros locais.

Apesar disso, o clássico contará com o uso do VAR. Conforme estabelece o regulamento do Campeonato Pernambucano, a tecnologia é obrigatória apenas nas fases de mata-mata, com os custos sob responsabilidade da FPF. Para a partida deste domingo, o recurso será utilizado por solicitação do clube mandante. De acordo com decisão unânime do Conselho Técnico do Pernambucano A1 2026, o Santa Cruz arcará integralmente com os custos operacionais do VAR na partida.

Insatisfação tricolor recente

A escolha de Rodrigo Pereira reacende a insatisfação da diretoria coral com a arbitragem estadual. Na temporada passada, o árbitro esteve envolvido em uma polêmica ao marcar um pênalti considerado irregular contra o Santa Cruz, na partida diante do Petrolina, fato que gerou fortes críticas à organização da competição.