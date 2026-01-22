'Não podemos continuar assim': Cabo promete mudanças no Santa Cruz para o clássico

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O técnico Marcelo Cabo pediu desculpas à torcida do Santa Cruz após a derrota por 1 a 0 para o Retrô, nesta última quarta-feira (21), na Arena Pernambuco, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. O comandante coral reconheceu que o desempenho do Tricolor do Arruda foi inaceitável e assumiu total responsabilidade pelo desempenho.

“Eu quero abrir a coletiva com um pedido de desculpas ao nosso torcedor. Inaceitável o nosso comportamento no jogo de hoje, é inaceitável como a gente se portou e quero deixar bem claro que toda responsabilidade é minha”, afirmou Cabo.

O técnico ressaltou que as vaias da torcida são justas e prometeu mudanças na equipe, tanto na escalação quanto na postura. “A torcida está na plena razão de cobrar. Não entregamos o que eles querem que entreguemos. Temos que virar a página e buscar novas diretrizes para o clássico. E podem ter certeza que eu vou mudar, pode esperar”, completou.

Segundo o técnico, a diretoria sempre deu respaldo à montagem do elenco e ao planejamento da temporada, mas os resultados e a postura da equipe nos quatro primeiros jogos do Campeonato Pernambucano ainda não corresponderam às expectativas da torcida. "E quero deixar bem claro que toda responsabilidade é minha, porque a diretoria sempre respaldou a montagem do elenco e o planejamento. Até o momento, a gente não teve nos quatro jogos a resposta que a gente tem que mandar para o nosso torcedor", concluiu.

Com o resultado negativo, a Cobra Coral caiu para a quarta posição na tabela do Estadual, somando sete pontos. O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (27), às 18h, para enfrentar o Náutico, na Arena Pernambuco, em busca de recuperação e melhores atuações.