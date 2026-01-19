DM do Santa Cruz aguarda exame e demonstra preocupação com lesão de William Alves

William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Paulo Matheus/FPF)

O Departamento Médico do Santa Cruz aguarda, nesta segunda-feira (19), o resultado do exame de imagem realizado pelo zagueiro William Alves. O diagnóstico deve ser divulgado nesta segunda-feira (19) e irá definir a gravidade da lesão e o tempo de recuperação do atleta.

De acordo com o Departamento Médico do clube, a entorse no joelho inspira cuidados. O médico do Santa Cruz, Dr. Antônio Mário Valente, confirmou a lesão inicial e destacou a importância do exame para uma avaliação mais precisa.

“Ele teve uma entorse no joelho. É uma entorse que nos preocupa, mas solicitamos o exame de imagem e o resultado deve sair ainda nesta segunda-feira”, afirmou o médico do clube, Dr. Antônio Mário Valente.

William Alves se machucou durante a vitória do Santa Cruz por 1 a 0 sobre o Vitória-PE, no último sábado (17). Na reta final do primeiro tempo, após um choque com o goleiro Diego, da equipe adversária, o zagueiro sofreu uma pancada no joelho esquerdo e precisou deixar o gramado com muitas dores. O substituto foi Matheus Vinícius, que acabou marcando o gol da vitória coral.

O Santa Cruz volta a campo nesta quarta-feira (20), contra o Retrô, às 21h30, na Arena Pernambuco, pela quarta rodada do Campeonato Estadual. O Tricolor do Arruda soma sete pontos em três partidas e ocupa a segunda colocação na tabela.

