Zagueiro William Alves, do Santa Cruz, vai fazer exame no joelho esquerdo

Defensor do Santa Cruz sofreu um choque com o goleiro Diego, do Vitória, no primeiro tempo; ambos deixaram o gramado de maca

William Alves é o capitão do Santa Cruz (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

O zagueiro Willian Alves vai fazer exame no joelho esquerdo. Na partida entre Santa Cruz e Vitória neste sábado (17), na Arena de Pernambuco, o capitão coral se lesionou após um choque com o goleiro Diego do time de Vitória de Santo Antão.

O lance ocorreu aos 39 minutos do 1º tempo, após o arqueiro do Vitória sair ao encontro da bola para cortar um cruzamento. O impacto foi tão forte que os dois jogadores tiveram que deixar o gramado imobilizados na maca. William expressava muita dor, com a mão no rosto. Ambos foram substituídos. Aliás, o gol do triunfo do Santa por 1 a 0 foi justamente de Matheus Vinícius, que entrou no lugar de William Alves.

O que anima um pouco é a informação que o zagueiro coral deixou a Arena caminhando, um bom sinal. Mas só o exame vai confirmar o que houve de fato com o experiente defensor. Já o goleiro Diego, do Vitória, como a pancada foi na cabeça, foi levado a um hospital, após receber atendimento no próprio estádio.