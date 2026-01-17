Marcelo Cabo defende atuação do Santa Cruz contra o Vitória: "Foram 19 finalizações"
Treinador do Santa Cruz disse que time teve controle total do jogo e o placar de 1 a 0 não traduziu o que foi o placar
Publicado: 17/01/2026 às 20:03
São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Marcelo Cabo (Rafael Vieira)
Apesar da melhora no segundo tempo e o triunfo por 1 a 0 diante do Vitória neste sábado (17), na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz segue sem mostrar um futebol vistoso no Estadual. Pelo menos na opinião de boa parte da torcida e da imprensa. Isso porque, para o técnico Marcelo Cabo, o desempenho do time foi satisfatório.
Para justificar sua opinião, o treinador citou números da partida. "Tivemos um volume de jogo grande, faltou traduzir em gols. Foram 19 finalizações, oito no gol, e 64% de posse de bola. Tivemos controle, mas precisamos melhorar o acabamento na parte final. O placar não traduz o que foi o jogo. Precisamos ser mais ousados no segundo tempo, tirando um volante e colocando um meia, e conseguimos fazer o gol que nos deu os três pontos", destacou Marcelo Cabo.
A mudança a qual citou o técnico foi a saída de Andrey para a entrada de Willian Júnior para o começo do segundo tempo. De fato, a equipe melhorou com Willian ao lado de Patrick Allan na armação das jogadas. Porém, o gol saiu de forma bem inusitada, após cruzamento do zagueiro Eurico para a cabeçada de outro defensor, Matheus Vinícius. Isso aos 26 minutos do segundo tempo.
CAMPANHA
Mesmo com a dificuldade, Marcelo Cabo enalteceu a campanha do Santa até agora no Campeonato Pernambucano. "Nossa mera era 9 pontos nas três primeiras rodadas, mas empatamos no jogo anterior (Maguary) e somamos sete. Mas foram três jogos em seis dias e a equipe teve volume e intensidade e estamos na liderança", finalizou Marcelo Cabo.
O tricolor volta a campo na quarta-feira (21), na Arena de Pernambuco, contra o Retrô.