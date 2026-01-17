Santa Cruz melhora no 2º tempo, vence Vitória e assume a liderança do Pernambucano
Santa Cruz não jogou bem outra vez, mas bateu o Vitória por 1 a 0 neste sábado (17) na Arena de Pernambuco
Publicado: 17/01/2026 às 19:07
Santa Cruz venceu o Vitória das Tabocas (Evelyn Victoria/Santa Cruz)
Após um monótono primeiro tempo, no qual quase nada de relevante aconteceu, o Santa Cruz melhorou na etapa final e venceu o Vitória por 1 a 0 na Arena de Pernambuco, neste sábado (17), pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano. O gol foi do zagueiro Matheus Vinícius, de cabeça, aos 26 minutos do 2º tempo.
Apesar do futebol ainda abaixo do esperado, o Santa Cruz assumiu a liderança do Estadual, alcançando os sete pontos. O Vitória soma apenas um e ocupa a última posição.
O tricolor volta a campo na quarta-feira (21), na Arena de Pernambuco, contra o Retrô. O Taboquito joga no mesmo dia diante do Maguary.
O JOGO
Pela terceira vez, o técnico Marcelo Cabo não repetiu a mesma equipe de um jogo para o outro. Dessa vez, Andrey e Matheus Régis foram as novidades nas vagas, respectivamente, de Pedro Favela e Renato. No Vitória, a mudança foi a estreia do goleiro Diego.
Apesar do amplo domínio territorial, o tricolor fez um primeiro tempo fraco e sem inspiração. O jogo só fluía um pouco quando passava nos pés de Patrick Allan. Muito pouco. De destaque, apenas uma cabeçada de Vitinho nas mãos do goleiro do Taboquito.
Aos poucos, a torcida foi demonstrando a sua impaciência e começou a vaiar alguns jogadores, como o lateral-esquerdo Rodrigues. Outro na berlinda foi o lento volante Andrey.
A partida foi tão monótona que o fato que mais chamou a atenção foi o choque entre William Alves e o goleiro Diego, Ambos sentiram a pancada, deixaram o gramado de maca e foram substituídos. No Santa, Matheus Vinícius entrou; no Vitória, o goleiro reserva Lucão.
Com esse cenário, o Santa Cruz desceu para o intervalo debaixo de vaias.
SEGUNDO TEMPO
Para a etapa complementar, o técnico Marcelo Cabo fez outra mexida. Um dos piores em campo, Andrey saiu para a entrada de Willian Júnior. E querendo jogo, em seus primeiros momentos no jogo, o meia recebeu na entrada da área e chutou para fora. E justiça seja feita, lodo em seguida, Rodrigues fez belo cruzamento para Quirino, que cabeceou por cima.
E o tricolor acordou de vez. Aos nove, Patrick Allan soltou um petardo, Lucão defendeu e a bola explodiu no travessão. Os sustos também acenderam o Vitória, que assustou em chute cruzado de Bruninho. Aos 14, de falta, Willian Júnior ficou muito perto de abrir o placar. A bola raspou a trave.
Mesmo com a melhora do time, o gol não saiu. Diante disso, Marcelo Cabo fez mudança dupla no ataque, trocando Vitinho e Matheus Régis por Robinho e Vini Hora. Mas por incrível que pareça, apesar da pressão dos corais, a melhor chance do jogo até então foi do Vitória. Aos 23 minutos, Balotelli recuou errado e a bola ficou com Pedro Maycon, que cara a cara com Rokenedy parou o goleiro coral.
O castigo veio em seguida. Aos 26, o zagueiro Matheus Vinícius cabeceou para o fundo da rede, após cruzamento de outro zagueiro, Eurico: Santa Cruz 1 a 0 Vitória.
Na frente do placar, o Santa passou a se segurar mais. Mesmo assim, teve uma grande chance de aumentar a vantagem aos 40, mas Vini Hora foi fominha e não tocou para Robinho. Aos 45, após bela trama entre Robinho e Favela, Willian Júnior bateu para fora. E ficou mesmo no Santa 1 a 0 na Arena.
FICHA DA PARTIDA - SANTA CRUZ 1X0 VITÓRIA
SANTA CRUZ: Rokenedy; Pedro Costa, William Alves (Matheus Vinícius), Eurico e Rodrigues; Wagner Balotelli (Gabriel Galhardo), Andrey (Willian Júnior) e Patrick Allan (Pedro Favela); Vitinho (Robinho), Quirino e Matheus Régis (Vini Hora). Técnico: Marcelo Cabo.
VITÓRIA: Diego (Lucão); Guilherme Lucena, Léo Gaúcho, Hítalo Rogério e Alan Pires; Diego Aragão, Ageu (Juninho Carpina) e Elivelton (Higor Vilela); Bruninho (Pepeto), Pedro Maycon (Thomás) e Gabriel Pires (Luiz Paulo). Técnico: Eudes Pedro.
Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
Árbitro: Hugo Figueiredo.
Assistentes: Fernando Antônio e Matheus Valentim.
Gol: Matheus Vinícius (STA).
Cartões amarelos: Hítalo Rogério, Luiz Paulo e Thomás (VIT)
Público: 6.078.
Renda: R$ 163.00,00