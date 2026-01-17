Náutico, Santa Cruz e Sport lançam camisas especiais em homenagem ao filme O Agente Secreto

O Trio de Ferro realizou um lançamento em conjunto para celebrar a obra ambientada no Recife nos anos 1970

Lançamento das camisas especiais de Sport, Santa Cruz e Náutico (Divulgação)

Em momento de união em meio à rivalidade, Náutico, Santa Cruz e Sport anunciaram, em conjunto, o lançamento de novas camisas especiais em homenagem ao filme O Agente Secreto, ambientado no Recife nos anos 1970. O lançamento foi feito pela loja Chico Rei e traz a torcida pela conquista do Oscar como motivo de união entre os clubes do Trio de Ferro.

A camisa do Santa Cruz traz as cores corais em listras verticais cortando toda a camisa. A do Náutico se apresenta com as clássicas listras alvirrubras, enquanto a do Sport também preserva as listas rubro-negras tradicionais, trazendo detalhes em amarelo na gola e manga.

As peças trazem um visual retrô e podem ser adquiridos no site chicorei.com. Os valores das três camisas especiais estão em R$ 244,90. Confira detalhes das camisas dos três principais clubes do Recife.