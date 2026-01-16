Santa Cruz divulga promoção nos ingressos para o duelo contra o Vitória-PE; confira

Torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Evelyn Victoria/SCFC)

Buscando uma maior aderência do torcedor, o Santa Cruz divulgou nesta sexta-feira (16) uma promoção nos ingressos para o duelo contra o Vitória-PE na Arena de Pernambuco. A ação em questão foi de que todos os setores do estádio estarão com valores da meia-entrada até o fim do dia desta sexta.

Nos valores da promocionais, os setores Norte, Sul e Leste inferior agora estão custando R$ 30, enquanto o Oeste Premium está no valor de R$ 40. Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pelo site da Futebol Card.

A Cobra Coral recebe o Vitória-PE neste sábado (17), às 17h, na Arena. O duelo será válido pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano e a equipe tricolor busca contar com a força da massa coral para sair com mais três pontos na competição.

Sem poder contar com o Estádio do Arruda, o Santa Cruz terá de mandar seus jogos na Arena Pernambuco na temporada 2026. Pela segunda vez, o Tricolor do Arruda utilizará apenas as arquibancadas inferiores do estádio. Na estreia do Estadual, contra o Decisão, o clube levou 5.263 torcedores à Arena, número bem abaixo da temporada passada.

