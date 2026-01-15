Santa Cruz inicia venda de ingressos para duelo contra Vitória-PE; veja valores e onde comprar

Torcida do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz começou a venda de ingressos para o duelo contra o Vitória das Tabocas, que será disputado neste sábado (17), às 17h, na Arena Pernambuco, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano.

Os valores variam de acordo com o setor escolhido. Para os setores Norte, Sul e Leste Inferior, os preços são de R$ 60 a inteira, R$ 30 a meia-entrada e R$ 20 para sócios corais. Já o setor Oeste Premium custa R$ 80 a inteira, R$ 40 a meia-entrada e R$ 30 para os associados do clube.

Os ingressos estão sendo comercializados exclusivamente por meio do site da Futebol Card (compre aqui).

Sem poder contar com o Estádio do Arruda, o Santa Cruz terá de mandar seus jogos na Arena Pernambuco na temporada 2026. Pela segunda vez, o Tricolor do Arruda utilizará apenas as arquibancadas inferiores do estádio. Na estreia do Estadual, contra o Decisão, o clube levou 5.263 torcedores à Arena, número bem abaixo da temporada passada.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão