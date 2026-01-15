Santa Cruz inicia venda de ingressos para duelo contra Vitória-PE; veja valores e onde comprar
Torcedores já podem garantir ingressos para Santa Cruz x Vitória das Tabocas
Publicado: 15/01/2026 às 11:41
Torcida do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)
O Santa Cruz começou a venda de ingressos para o duelo contra o Vitória das Tabocas, que será disputado neste sábado (17), às 17h, na Arena Pernambuco, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano.
Os ingressos estão sendo comercializados exclusivamente por meio do site da Futebol Card (compre aqui).
Sem poder contar com o Estádio do Arruda, o Santa Cruz terá de mandar seus jogos na Arena Pernambuco na temporada 2026. Pela segunda vez, o Tricolor do Arruda utilizará apenas as arquibancadas inferiores do estádio. Na estreia do Estadual, contra o Decisão, o clube levou 5.263 torcedores à Arena, número bem abaixo da temporada passada.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
????? Vendas de ingressos iniciadas!— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 15, 2026
Sábado é dia de Arena de Pernambuco!
O Time do Povo entra em campo contra o Vitória das Tabocas, às 17h.
Garanta seu lugar e venha apoiar o Santa do início ao fim. Vamos juntos! ??????????
????: https://t.co/7V8TvRrCvt pic.twitter.com/y2fU3NrDUw