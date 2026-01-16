Santa Cruz reencontra o Vitória-PE tentando quebrar retrospecto recente negativo

Pipico, ex-atacante do Santa Cruz (Rafael Melo/Santa Cruz)

O Santa Cruz volta a campo neste sábado (17), às 17h, para enfrentar o Vitória-PE, na Arena Pernambuco, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Apesar de levar vantagem no histórico geral do confronto, o Tricolor do Arruda tem encontrado dificuldades nos duelos mais recentes contra o adversário das Tabocas.

Nas últimas 10 partidas entre as equipes, o equilíbrio tem sido a tônica. O Santa Cruz venceu três vezes, empatou outras três e acabou superado em quatro ocasiões pelo Vitória-PE. O último encontro aconteceu no Campeonato Pernambucano de 2021, quando a Cobra Coral levou a melhor ao vencer por 2 a 0, com gols de Pipico e Léo Gaúcho, no Arruda.

No retrospecto geral, porém, o Santa Cruz mantém ampla superioridade. Em 23 confrontos, soma 14 vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas, além de 48 gols marcados contra 22 sofridos.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Momento das equipes

O Santa Cruz chega para o confronto invicto no Estadual. Após estrear com vitória por 3 a 0 sobre o Decisão, a Cobra Coral empatou em 1 a 1 com o Maguary, em Bonito. Com quatro pontos conquistados, ocupa a segunda colocação, com saldo positivo de três gols.

Do outro lado, o Vitória-PE tenta reagir após um início ruim no Pernambucano. A equipe estreou com derrota por 4 a 0 diante do Retrô e, na rodada seguinte, empatou em 1 a 1 com o Jaguar, também na Arena Pernambuco. Com apenas um ponto somado, o Tricolor da Zona da Mata aparece na penúltima posição, com saldo negativo de quatro gols.

