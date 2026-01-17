Santa Cruz x Vitória-PE: onde assistir, horário e escalações em duelo do Pernambucano

Santa Cruz x Vitória-PE se enfrentam neste sábado (17), às 17h, na Arena Pernambuco, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano

Pedro Costa e Renato, jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Buscando espantar a desconfiança da torcida, o Santa Cruz recebe o Vitória das Tabocas neste sábado (17), às 17h, na Arena Pernambuco, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. O Tricolor do Arruda quer combinar resultado positivo com uma apresentação convincente, enquanto o Vitória tenta conquistar o seu primeiro triunfo na competição.

Após estrear com vitória por 3 a 0 sobre o Decisão, o Santa Cruz empatou em 1 a 1 contra o Maguary, no Arthur Tavares, em Bonito, mostrando irregularidade no desempenho da equipe. O Vitória das Tabocas, por sua vez, estreou com derrota por 4 a 0 para o Retrô e empatou em 1 a 1 com o Jaguar na segunda rodada.

Para o confronto deste sábado, o técnico Marcelo Cabo deve promover mudanças na equipe titular, com destaque para o possível retorno do volante Andrey, substituindo Pedro Favela. No ataque, Vitinho e Robinho disputam a vaga no ataque.

O Tricolor da Zona da Mata ocupa a penúltima posição da tabela e aposta no artilheiro Pedro Maycon para buscar recuperação no Estadual. O técnico Eudes Pedro, que já trabalhou no Sport, promete um time competitivo em busca de pontos fora de casa.

No retrospecto recente entre as duas equipes, os confrontos têm sido equilibrados: em dez jogos, o Santa Cruz venceu três, o Vitória também venceu quatro, e houve três empates. O último duelo oficial ocorreu em 2021, quando o Tricolor do Arruda venceu por 2 a 0, com gols de Pipico e Léo Gaúcho. Por outro lado, a Cobra Coral leva ampla vantagem no retrospecto geral: 14 vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas.



FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Rokenedy; Pedro Costa, William Alves, Eurico e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Renato, Vitinho (Robinho). e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.

VITÓRIA-PE

Felipe Carneiro; Guilherme Lucena, Cláudio Caça-Rato, Hítalo e Alan Pires; Diego Aragão, Elivelton e Bruninho; Pedro Maycon, Lucas Olímpio e Luiz Paulo. Técnico: Eudes Pedro.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 17h

Árbitro: Hugo Figueiredo

Assistentes: Fernando Antônio e Matheus Valentim

Transmissão: GOAT e TV FPF

