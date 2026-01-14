Técnico do Santa Cruz valoriza ponto conquistado contra Maguary: 'Circunstâncias muito difíceis'

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

Em um jogo marcado por calor forte, gramado alto e dificuldades de adaptação, o Santa Cruz conseguiu arrancar um empate por 1 a 1 contra o Maguary nesta quarta-feira (14), no estádio Arthur Tavares, em Bonito. Diante das circunstâncias, o técnico Marcelo Cabo, destacou as dificuldades enfrentadas pelo time e valorizou o ponto conquistado.

“Levamos um ponto em circunstâncias muito difíceis. O horário da partida, o calor intenso e o gramado alto dificultaram nossa adaptação. Foi um jogo equilibrado, com chances para os dois lados. Diferente do jogo do último domingo, o sistema defensivo das duas equipes se sobrepôs o sistema ofensivo”, afirmou o técnico Marcelo Cabo.

O comandante tricolor também elogiou o goleiro Rokenedy, que teve atuação decisiva ao garantir o empate contra o Maguary. “Eles tiveram boas chances de gols, quando a gente errava na saída de bola. Eles vinham na transição. O Rock teve uma grande partida, para mim o melhor em campo. Isso é a importância de ter um grande goleiro, quando precisa, ele garante o resultado. Não gosto muito de individualizar atuações, mas ele quando foi exigido correspondeu”, disse.

Por outro lado, Cabo criticou a arbitragem, apontando falta de critério em lances importantes. “Eu acho que o ponto negativo da partida foi a arbitragem. Eu lamento muito que vocês não estavam na beira do campo. É uma arbitragem sem critério. O lance com Renato deveria resultar em expulsão ou, ao menos, cartão amarelo, o que impactou o resultado para ambos os lados”, comentou.

O Santa Cruz volta a campo no sábado (17), às 17h, contra o Vitória, na Arena Pernambuco. O Maguary enfrenta o Retrô no domingo (18), às 16h, no Estádio Arthur Tavares.



