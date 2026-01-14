Rokenedy cita dificuldades de gramado e calor, mas valoriza ponto do Santa Cruz contra Maguary
Publicado: 14/01/2026 às 17:38
Jogador do Santa Cruz, Rokenedy. (Rafael Vieira)
Mesmo diante de um adversário qualificado e das dificuldades do jogo em Bonito, o Santa Cruz conquistou um empate por 1 a 1 com o Maguary nesta quarta-feira (14), no estádio Arthur Tavares. O grande destaque da partida foi o goleiro Rokenedy, que fez defesas decisivas e ajudou a equipe tricolor a segurar o resultado.
Com o empate, o Santa Cruz assumiu a liderança provisória do Campeonato Pernambucano, somando quatro pontos. Já o Maguary permanece na sexta posição, com apenas um ponto conquistado até agora.
O próximo compromisso do Santa Cruz será no sábado (17), às 17h, contra o Vitória, na Arena Pernambuco. O Maguary, por sua vez, enfrenta o Retrô no domingo (18), às 16h, no Estádio Arthur Tavares.
