Em jogo movimentado em Bonito, Santa Cruz e Maguary ficam no empate pelo Pernambucano

Rodrigues, lateral do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Em uma partida marcada pelo sol forte e muita movimentação, Santa Cruz e Maguary empataram por 1 a 1 na tarde desta quarta-feira (14), no Estádio Arthur Tavares, em Bonito, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. A equipe da casa abriu o placar com Bruno Vinícius, mas o Tricolor do Arruda reagiu e igualou com gol de Renato.

Com o empate, a Cobra Coral assumiu a liderança provisória do Estadual, com quatro pontos conquistados. Já o Azulão de Bonito permanece na sexta posição, somando seu primeiro ponto na competição. O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (17), contra o Vitória, às 17h, na Arena Pernambuco. O Maguary enfrenta o Retrô no domingo (18), às 16h, novamente no Estádio Arthur Tavares.

O JOGO

Em um horário incomum para o futebol profissional, devido à ausência de refletores no estádio Arthur Tavares, Santa Cruz e Maguary entraram em campo sob sol forte. Apesar das condições adversas, as equipes começaram a partida com intensidade e boa movimentação.

O duelo seguiu equilibrado nos minutos iniciais, com disputas concentradas no meio-campo. A melhor oportunidade foi criada pelo Santa Cruz. Após cruzamento de Rodrigues, a bola atravessou a defesa e encontrou Vitinho, que finalizou de pé direito, mas acertou a trave, desperdiçando a chance de abrir o placar.

O Maguary respondeu pouco depois. Memo avançou pelo corredor central e arriscou um chute de longa distância com o pé direito, porém a bola passou à direita da meta adversária, sem levar maior perigo ao goleiro.

Em jogada de escanteio curto, Patrick Allan tocou para Pedro Costa, recebeu a devolução e fez o cruzamento fechado na área. Livre de marcação, Pedro Favela desviou de cabeça, mas a bola passou muito próxima da trave.

Na metade da primeira etapa, a arbitragem determinou uma pausa para hidratação. Após a retomada do jogo, o Santa Cruz voltou com ritmo mais lento, situação aproveitada pelo Azulão de Bonito. Em boa troca de passes no setor ofensivo, a bola chegou a Kanu, que cruzou rasteiro para Bruno Vinícius, que completou para o fundo das redes: 1 a 0.

A vantagem do Maguary durou pouco. O atacante Renato recebeu bom passe de Patrick Allan e foi derrubado por Maurício dentro da área, gerando a marcação de pênalti pela arbitragem. O próprio Renato foi para a cobrança, bateu rasteiro no canto, deixando tudo igual no estádio Arthur Tavares. O goleiro Juliano ainda acertou o canto, mas não conseguiu evitar o gol: 1 a 1.

SEGUNDO TEMPO

O Maguary voltou dos vestiários em ritmo intenso e passou a dominar as ações ofensivas da partida. Do outro lado, o Santa Cruz retornou desligado e encontrou dificuldades para se organizar em campo. Por pouco, o Orgulho de Bonito não marcou o seu segundo gol: o goleiro Rokenedy salvou a equipe coral em duas oportunidades, após finalizações de Bruno Vinícius e Kanu.

Em mais uma chegada com perigo, Rokenedy apareceu como destaque e evitou novamente o gol do Maguary em duas intervenções consecutivas. Inicialmente, o arqueiro bloqueou a finalização rasteira de Bruno Vinícius e, logo depois, frustrou a tentativa de Kanu. O Maguary manteve a pressão no estádio Arthur Tavares.

Mesmo apresentando queda de rendimento, a Cobra Coral teve a oportunidade de voltar a marcar. Pedro Costa fez boa jogada pelo lado direito e cruzou na medida para Quirino, que apareceu livre na pequena área, mas finalizou por cima do gol. Em outra escapada ao ataque, Matheus Régis recebeu passe em profundidade de Andrey e finalizou com o pé esquerdo. Bem posicionado, Juliano fez grande defesa e impediu a virada no placar.

O Maguary continuou pressionando em busca do gol da vitória. Mayco Félix fez o pivô e deixou a bola para Iago, que arriscou um chute forte, mas viu a defesa travar a finalização. A equipe da casa acumulou escanteios, mas não conseguiu transformar a pressão em chances claras de gol. Santa Cruz e Maguary ficaram no empate, em 1 a 1, no Estádio Arthur Tavares.

FICHA DA PARTIDA:

MAGUARY 1

Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Pedrinho; Memo (Iago Felipe), Ítalo e Bruno Vinícius (Henrique Alves); Júlio César, Marquinhos e Kanu (Maycon Félix). Técnico: Sued Lima.

SANTA CRUZ 1

Rokenedy; Pedro Costa, William Alves, Eurico e Rodrigues; Wagner Balotelli (Andrey), Pedro Favela e Patrick Allan (Willian Júnior); Renato (Matheus Régis), Vitinho (Gabriel Galhardo) e Quirino (Israel). Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Arthur Tavares, em Bonito

Árbitro: Diego Fernando

Assistentes: Bruno Vieira e Victor Lavor

Cartão amarelo: Ítalo (MAG)

Gols: Bruno Vinícius (29'/1º) (MAG); Renato (36'/1º) (STA)

Público total: 1.154 torcedores

Renda: R$ 52.000,00

