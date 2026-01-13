Marcelo Cabo elogia Patrick Allan e ressalta importância de meia cerebral no Santa Cruz
O técnico Marcelo Cabo elogia Patrick Allan e se diz satisfeito com camisa 10 do Santa Cruz
Publicado: 13/01/2026 às 09:06
Patrick Allan, meia do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Um dos principais reforços do Santa Cruz para a temporada 2026, Patrick Allan parece ter ganhado a confiança do treinador. O técnico Marcelo Cabo elogiou o desempenho do meia e afirmou estar satisfeito com a escolha do jogador para ocupar a faixa central. Segundo o comandante coral, a contratação foi tomada após uma análise criteriosa da comissão técnica em conjunto com a diretoria, levando em conta o equilíbrio do elenco e as diferentes características disponíveis.
O comandante coral também ressaltou a importância de contar com jogadores de perfis distintos para a mesma posição. Enquanto Patrick Allan é definido como um meia mais cerebral, responsável pela construção das jogadas e pelo último passe, Willian Júnior oferece mais intensidade e dinâmica ao setor ofensivo.
“Hoje eu tenho um camisa 10 que pifa, que pensa o jogo, e outro mais intenso, com muita movimentação. Essa diversidade é fundamental na montagem do elenco e no desenho do jogo”, explicou Marcelo Cabo.
Por fim, o treinador reforçou que a combinação dessas características fortalece o Santa Cruz ao longo da temporada, permitindo variações táticas de acordo com o adversário e o momento da partida.
“Isso é montagem de elenco. Quando você vai montar um elenco, precisa entender qual é a peça que encaixa, qual é o desenho do jogo. A importância está justamente em ter perfis que se complementam”, concluiu.