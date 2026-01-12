Marcelo Cabo elogia Gilberto, lamenta desfecho e mantém Santa Cruz aberto ao mercado

Gilberto, atacante do Santa Cruz (Arquivo)

A tentativa do Santa Cruz de repatriar o atacante Gilberto chegou ao fim após um impasse nas conversas com os representantes do jogador. O centroavante, revelado pelo próprio clube, era um desejo pessoal do presidente Bruno Rodrigues e chegou a ter negociação avançada com a diretoria coral. No entanto, novas exigências apresentadas pelo staff do atleta levaram o clube a recuar e encerrar as tratativas.

O acordo previa um contrato de dois anos, com salário em torno de R$ 150 mil mensais — valor semelhante ao recebido por Thiago Galhardo. Para viabilizar a operação, o Santa Cruz contava com o apoio financeiro de parceiros, sem comprometer o planejamento orçamentário para a disputa da Série C. Apesar do cenário inicial positivo, as mudanças nas condições durante a rodada final de negociações inviabilizaram o acerto.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Marcelo Cabo comentou o desfecho da negociação e destacou que o tema foi tratado diretamente pela diretoria. “A questão do Gilberto é que a diretoria tratou, teve a conversa. Então, é uma coisa que eu fico mais à parte. Tenho respeito máximo ao Gilberto, um cara formado aqui, um jogador que dispensa comentários. A negociação não se concluiu e a gente sente muito, porque era um jogador que poderia nos agregar bastante”, afirmou o treinador.

Mesmo com a frustração pela não contratação, Cabo reforçou a confiança no elenco atual e deixou claro que o clube segue atento ao mercado. “Seguimos focados no rumo que temos que seguir. Estou muito satisfeito com o elenco que eu tenho, mas o Santa Cruz está sempre aberto a novas oportunidades”, completou.

Gilberto foi revelado pelo Santa Cruz em 2008 e atuou pelo clube até 2011, período em que conquistou o Campeonato Pernambucano daquele ano. Um dos momentos mais marcantes de sua passagem foi o gol marcado contra o Sport, na Ilha do Retiro, na campanha do título estadual.

Vale lembrar que o atacante está sendo oferecido a outros clubes do futebol brasileiro. Recentemente, o centroavante também foi especulado no Sport, mas a diretoria rubro-negra descartou a contratação neste momento, alegando alto custo e necessidade de ajustes internos antes de novos investimentos.