Santa Cruz parabeniza conquistas de 'O Agente Secreto' no Globo de Ouro e destaca referências ao clube

Personagem de filme O agente secreto vestido com a camisa do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

O Santa Cruz parabenizou o filme “O Agente Secreto” pelas conquistas no Globo de Ouro 2026, realizado no último domingo (11). O longa brasileiro venceu dois dos três prêmios aos quais concorria, feito inédito para o país na história da premiação.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto foi eleito Melhor Filme em Língua Não Inglesa, enquanto Wagner Moura conquistou o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação.

Gravado no Recife, o filme se destaca por retratar elementos da cultura pernambucana e por inserir referências diretas ao futebol local, especialmente ao Santa Cruz. Em postagem nas redes sociais, o clube coral celebrou a homenagem indireta recebida na obra.

“Gravado no Recife, o longa destaca elementos da nossa cultura e traz referências ao Santa Cruz, levando o Time do Povo para uma das maiores premiações do cinema mundial”, destacou o comunicado.

Ambientado nos anos 1970, o filme apresenta alusões ao Santa Cruz em diferentes momentos. Entre as mais discretas estão uma transmissão radiofônica de uma partida da Cobra Coral e a presença de uma camisa tricolor em meio a uma orquestra de frevo. A referência mais explícita ocorre quando o personagem Seu Alexandre promete pagar a cerveja caso o Santa Cruz vença um jogo.

Durante as gravações, Wagner Moura — torcedor declarado do Vitória-BA — também recebeu uma camisa do Santa Cruz, posou para fotos e demonstrou carinho pelo presente oferecido por um torcedor tricolor.

As premiações reforçam o reconhecimento internacional do cinema brasileiro e evidenciam a presença da cultura pernambucana, incluindo o futebol, em uma das maiores vitrines do audiovisual mundial.

