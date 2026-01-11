'Espero que seja o primeiro de muitos', celebra Quirino após estrear com gol pelo Santa Cruz
Quirino assume a camisa nove do Santa Cruz e marca logo na estreia
Publicado: 11/01/2026 às 20:31
Quirino, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Novo dono da camisa nove do Santa Cruz, após a saída do badalado Thiago Galhardo, Quirino mostrou logo em sua estreia que veio para deixar sua marca. Aos 21 minutos do primeiro tempo, o atacante bateu com categoria a penalidade e ampliou o placar na vitória coral por 3 a 0 sobre o Decisão, na Arena Pernambuco, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano.
Com o resultado, a Cobra Coral ocupa a segunda colocação do estadual, com três pontos. Na próxima rodada, o Santa Cruz enfrenta o Maguary, na quarta-feira (14), às 15h, no estádio Arthur Tavares. No mesmo dia, o Decisão recebe o Náutico, às 16h, no SESC de Goiana, em busca de sua primeira vitória no Estadual.
