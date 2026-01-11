diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
ARTILHEIRO

'Espero que seja o primeiro de muitos', celebra Quirino após estrear com gol pelo Santa Cruz

Quirino assume a camisa nove do Santa Cruz e marca logo na estreia

Paulo Mota

Publicado: 11/01/2026 às 20:31

Quirino, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Novo dono da camisa nove do Santa Cruz, após a saída do badalado Thiago Galhardo, Quirino mostrou logo em sua estreia que veio para deixar sua marca. Aos 21 minutos do primeiro tempo, o atacante bateu com categoria a penalidade e ampliou o placar na vitória coral por 3 a 0 sobre o Decisão, na Arena Pernambuco, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano.

Em entrevista após a partida, Quirino comentou a emoção de estrear com gol. “O sentimento é dever cumprido. É meu primeiro jogo no Nordeste, estou me adaptando, conhecendo os companheiros. Estou muito feliz e espero que seja o primeiro de muitos gols pelo Santa Cruz”, destacou.

Com o resultado, a Cobra Coral ocupa a segunda colocação do estadual, com três pontos. Na próxima rodada, o Santa Cruz enfrenta o Maguary, na quarta-feira (14), às 15h, no estádio Arthur Tavares. No mesmo dia, o Decisão recebe o Náutico, às 16h, no SESC de Goiana, em busca de sua primeira vitória no Estadual.

