Beto Lago: Arena Pernambuco recebe Santa Cruz e Sport neste final de semana

Arena Pernambuco (Rafael Vieira/ FPF)

Fazer a diferença

Neste final de semana, Sport e Santa Cruz estreiam no Estadual, ambos na Arena de Pernambuco. O Leão entra em campo neste sábado, às 17h, contra o Jaguar. O time Coral no domingo, diante do Decisão, às 18h. Dos grandes da Capital, o Sport opta por escalar o Sub-20 na largada. Durante a semana, os garotos venceram o Serra Branca/PB por 2x1, em amistoso. No banco, a tendência é Alexandre Silva, técnico da base, alinhado ao trabalho de Roger Silva. A escolha, porém, carrega um risco alto. Em uma primeira fase curta – com todas as partidas do Sport concentradas em janeiro –, apostar na juventude pode custar caro a quem sonha com o tetra.

Ainda mais quando o Jaguar, mesmo lutando contra o rebaixamento, aposta em um time competitivo dentro de suas limitações. O Santa Cruz, por sua vez, entra pressionado por algo além do resultado: reconquistar o torcedor. Os amistosos não empolgaram e expuseram fragilidades conhecidas.

Apesar do acesso, o time de Marcelo Cabo mostrou dificuldade para sustentar intensidade, acumulou erros individuais (a falha de Felipe Alves contra o Defensa y Justicia reabriu feridas), apresentou um repertório ofensivo pobre e revelou imaturidade emocional diante das adversidades. Do outro lado, com calendário mais cheio graças à Série D, o Decisão surge como potencial surpresa. Resta saber se a dupla recifense fará a diferença ou apenas confirmará que 2026 pode ser mais um ano de angústia para seus torcedores.

Goleada na abertura do Estadual

Na abertura do Estadual, o Retrô se impôs: goleada por 4×0 sobre o Vitória, na Arena de Pernambuco. Bem organizado em campo, o time controlou o jogo e transformou domínio em resultado. O Vitória, por outro lado, foi pouco efetivo e praticamente inofensivo. A diferença técnica e coletiva ficou evidente. Diego e Vagner Love foram os destaques. Uma estreia contundente, que vale não só três pontos, mas também um recado claro: o Retrô dá sinais de que pode, sim, ser um time diferente e mais competitivo nesta temporada.

Herói alvirrubro

Nos Aflitos, Paulo Sérgio vestiu a capa de protagonista e decidiu para o Náutico na vitória por 2x0 sobre o Maguary. Primeiro tempo equilibrado, mas após o intervalo, o atacante voltou mais agressivo e, sobretudo, letal. Em duas belas finalizações, matou a partida e incendiou a torcida alvirrubra. Um triunfo que injeta moral no Timbu para a sequência do Estadual.

Desorganização no início

As mudanças de horário nos jogos de Náutico e Santa Cruz, na segunda rodada, da noite para a tarde, escancaram um nível de desorganização que passa do aceitável. Há culpa direta dos clubes. Maguary e Decisão não são estreantes e, pior, terão competições nacionais neste ano. É responsabilidade também da FPF. A entidade chancela o improviso, autorizando alterações que bagunçam tudo. Quem deveria organizar, fiscalizar e impor critérios, inclusive na liberação de estádios, prefere o papel confortável de avalista do caos.