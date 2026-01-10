Ingressos da Vitória Cup não valem para jogo contra o Decisão no Pernambucano, reforça Santa Cruz

Clube comunica que bilhetes do amistoso não garantem acesso à partida deste domingo (11) e confirma reembolsos já iniciados

Torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Rafael Vieira)

Depois do cancelamento do amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia pela Vitória Cup, o clube coral comunicou, neste sábado (10), novos esclarecimentos sobre a situação dos ingressos e sobre o acesso à partida deste domingo (11), contra o Decisão, às 18h, na Arena de Pernambuco, pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano.

O Santa Cruz informou que os bilhetes adquiridos para o amistoso internacional não dão acesso ao jogo válido pelo Estadual. Segundo o Tricolor, a compra realizada dentro da promoção da Vitória Cup não possui qualquer vínculo com partidas oficiais do clube. Durante o período de vendas das entradas para a partida amistosa, o torcedor que efetuasse a compra garantiria também o bilhete para o duelo contra o Decisão.

Além disso, o Santa Cruz reforçou que os valores pagos para o confronto Santa Cruz x Defensa y Justicia já estão sendo devidamente reembolsados, conforme já havia sido divulgado pela organização da competição.

O clube também atualizou informações referentes ao programa de sócios. Segundo o comunicado, não existe mais a opção de dependentes no plano, o que significa que o sócio titular não pode adquirir meia-entrada para dependentes, algo que vinha gerando dúvidas entre torcedores nos últimos dias.

A partida deste domingo marca o início da campanha tricolor no Pernambucano 2026 e será o primeiro compromisso oficial do Santa Cruz desde a pré-temporada.

