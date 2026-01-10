Veja quem joga: provável escalação do Santa Cruz contra Decisão pela estreia do Pernambucano

Com cinco reforços na equipe titular, Santa Cruz mantém base da pré-temporada para estreia no Pernambucano

Jogadores do Santa Cruz (Sandy James/DP Foto)

O Santa Cruz inicia sua caminhada no Campeonato Pernambucano 2026 neste domingo (14), às 18h, contra o Decisão, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O técnico Marcelo Cabo aposta na manutenção de uma base sólida, trabalhada durante toda a pré-temporada, para buscar entrosamento e regularidade desde a primeira rodada.

O time terá alguns desfalques importantes. O zagueiro Ianson, que se contundiu na coxa direita no último amistoso contra o Defensa y Justicia, irá ser substituído por William Alves. Além dele, o lateral Alex Ruan e o atacante Ariel seguem em recuperação e também não devem atuar.

A provável escalação do Santa Cruz para a estreia é: Rokenedy; Pedro Costa, William Alves, Eurico e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Renato, Robinho e Quirino.



