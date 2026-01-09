Agenda do Santa Cruz em janeiro de 2026: confira datas, horários e onde assistir
Confira a agenda do Santa Cruz em janeiro pelo Campeonato Pernambucano
Publicado: 09/01/2026 às 09:30
Robinho, atacante do Santa Cruz (Sandy James/DP Foto)
O Santa Cruz estreia no Campeonato Pernambucano neste domingo (14) contra o Decisão, às 18h, na Arena Pernambuco.
Jogos e adversários do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano:
1ª rodada: 11/01 (18h00) – Santa Cruz x Decisão (Arena Pernambuco), TV Globo, GOAT e TV FPF
2ª rodada: 14/01 (15h30) – Maguary x Santa Cruz (Arthur Tavares), GOAT e TV FPF
3ª rodada: 17/01 (17h00) – Santa Cruz x Vitória (Arena Pernambuco), GOAT e TV FPF
4ª rodada: 21/01 (21h30) – Retrô x Santa Cruz (Arena Pernambuco), TV Globo
5ª rodada: 25/01 (18h00) – Santa Cruz x Náutico (Arena Pernambuco), TV Globo
6ª rodada: 28/01 (20h30) – Santa Cruz x Jaguar (Arena Pernambuco), GOAT
