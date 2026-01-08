Eurico vê equilíbrio contra Defensa y Justicia, mas reconhece necessidade de evolução do Santa Cruz

Equipe do Santa Cruz (Sandy James/DP Foto)

No último teste antes da estreia oficial na temporada, o Santa Cruz foi derrotado por 1 a 0 pelo Defensa y Justicia, em amistoso internacional disputado no Arruda. A atuação tricolor, marcada por ritmo baixo em alguns momentos, gerou preocupação de parte da torcida e da imprensa, especialmente pelo fato de o confronto ter sido o último compromisso antes do início do Campeonato Pernambucano, no domingo (11), às 18h, contra o Decisão, na Arena de Pernambuco.

Após a derrota desta quinta-feira (8), o zagueiro Eurico comentou a percepção externa de que o Santa Cruz teve uma atuação lenta e irregular. Para ele, a partida foi mais equilibrada do que aparentou, destacando o desempenho defensivo das duas equipes.

"Foi um jogo equilibrado, sem muitas finalizações ao gol tanto das duas equipes, onde o sistema defensivo tanto do Santa Cruz quanto do Defensa y Justicia foi muito bem, no meu ponto de vista. Mas as chances que tiveram não criaram tantas oportunidades de gol, assim como nós. Então pode ser que passe essa visão para quem está de fora, o torcedor, mas ali dentro de campo a gente viu que as equipes queriam trabalhar para buscar o gol e é preciso exaltar o sistema defensivo das duas equipes. Então talvez não conseguimos fazer um jogo tão brilhante para quem está de fora", avaliou o zagueiro.

Durante a pré-temporada, o Santa Cruz realizou três atividades preparatórias no estádio: venceu o Laguna por 1 a 0 no dia 13 de dezembro, com gol de Robinho; goleou o Santa Cruz-RN por 7 a 1 no dia 23; e empatou por 1 a 1 com o Murici no dia 30, com Renato marcando. O duelo contra os argentinos, portanto, fechou a sequência de testes.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Confiança por melhora até a estreia no Pernambucano

Mesmo reconhecendo a necessidade de evolução, Eurico demonstrou confiança de que o time chegará melhor à estreia estadual, destacando a força da torcida coral aliada a uma melhora do elenco.



"Acho que dá tempo para trabalhar ainda, para melhorar, porque a gente sabe que contra o Decisão vai ser um time que vamos precisar propor mais o jogo. Precisamos melhorar ofensivamente, para produzir, criar mais, e a gente sabe que a torcida do Santa Cruz vai crescer mais ainda, criar mais confiança para esses atletas, porque no futebol confiança é tudo. Quando a jogada começar a sair, vai ser um espetáculo melhor para todos", completou.

O Santa Cruz volta aos treinamentos nesta sexta-feira em preparação final para o primeiro compromisso oficial de 2026.