Santa Cruz oficializa contratação do atacante Matheus Régis

Matheus Régis, atacante do Santa Cruz (Divulgação)

O Santa Cruz anunciou, nesta quinta-feira (8), a contratação do atacante Matheus Régis, de 26 anos, para a temporada de 2026. O atleta já vinha treinando com o elenco e aguardava apenas a regularização da documentação para ser oficializado.

Matheus Régis fica à disposição do técnico para o confronto contra o Defensa y Justicia, também nesta quinta-feira (8), às 16h, no Estádio do Arruda. Na última temporada, o atacante atuou pelo Botafogo-SP na Série B do Campeonato Brasileiro, participando de 18 partidas, sendo quatro delas como titular.

Revelado no futebol paulista, Matheus Régis já passou por clubes como Guarani, Ponte Preta, São Bernardo-SP, Atlético-GO e Campinense. Além dele, o Tricolor do Arruda busca mais um reforço para o setor ofensivo.

Com a chegada de Matheus Régis, o Santa Cruz já oficializou as contratações do goleiro Gabriel, dos laterais Alex Ruan, Pedro Costa e Hamilton, do zagueiro Ianson, do volante Andrey, do meia Patrick Allan e dos atacantes Robinho, Vitinho e Quirino.