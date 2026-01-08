Santa Cruz oficializa contratação do atacante Matheus Régis
Publicado: 08/01/2026 às 13:01
Matheus Régis, atacante do Santa Cruz (Divulgação)
O Santa Cruz anunciou, nesta quinta-feira (8), a contratação do atacante Matheus Régis, de 26 anos, para a temporada de 2026. O atleta já vinha treinando com o elenco e aguardava apenas a regularização da documentação para ser oficializado.
Revelado no futebol paulista, Matheus Régis já passou por clubes como Guarani, Ponte Preta, São Bernardo-SP, Atlético-GO e Campinense. Além dele, o Tricolor do Arruda busca mais um reforço para o setor ofensivo.
Com a chegada de Matheus Régis, o Santa Cruz já oficializou as contratações do goleiro Gabriel, dos laterais Alex Ruan, Pedro Costa e Hamilton, do zagueiro Ianson, do volante Andrey, do meia Patrick Allan e dos atacantes Robinho, Vitinho e Quirino.
Matheus Régis é do Time do Povo! ????????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 8, 2026
Ponta de 26 anos, atua pelos dois lados do ataque, e chega ao Santa Cruz após passagem pelo Botafogo-SP. No currículo, experiências por Atlético Goianiense e Ponte Preta.
Bem-vindo ao Arruda, Matheus! ???????? pic.twitter.com/Ha151Cg3pe