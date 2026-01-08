Santa Cruz: Repercussão negativa e falhas recorrentes marcam trajetória da Vitória Cup

Vitória Cup e Santa Cruz (Divulgação)

A Vitória Cup, empresa especializada na organização de amistosos internacionais de futebol, tem ganhado visibilidade no cenário esportivo. Além de promover partidas entre clubes nacionais e internacionais, a companhia também investe em patrocínios de grandes times, como Santos, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo e Santa Cruz, com sua marca estampada.

Após suspensão, Santa Cruz x Defensa y Justicia será disputado no Arruda, sem presença de público

Cancelamento de amistoso internacional do Santa Cruz repete falha da Vitória Cup em 2025 Veja também:

No entanto, a atuação da Vitória Cup tem sido marcada por episódios de descumprimento contratual e cancelamentos de jogos, que vêm prejudicando torcedores e clubes. O caso mais recente envolveu o amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia (ARG), previsto para essa quinta-feira (08) na Arena Pernambuco. O jogo foi cancelado na véspera, mesmo com mais de 12 mil ingressos vendidos, gerando frustração e críticas à organização.

O problema não é isolado. Em 2025, o amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers (URU), na Arena das Dunas, em Natal, também foi suspenso na véspera. Na ocasião, o Vasco alegou falta de cumprimento de obrigações contratuais e ausência de garantias financeiras por parte da empresa responsável pelo torneio.

O amistoso entre Cruzeiro e Sporting Cristal que estava programado para ser no dia 20 de janeiro de 2026, como parte da pré-temporada da Vitória Cup, também foi cancelado.

Insatisfação

Os cancelamentos e falhas repetidas têm desgastado a imagem da Vitória Cup perante torcedores e clubes, gerando desconfiança sobre a capacidade da empresa em honrar compromissos e organizar eventos de grande porte. A reportagem do DP Esportes tentou contato com a assessoria da Vitória Cup, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Apesar de ainda não ter oficializado a decisão, o Santa Cruz demonstra insatisfação e já manifesta o desejo de rescindir o contrato, alegando descumprimento dos termos acordados para a realização da Vitória Cup. O clube entende que houve quebra de compromisso por parte dos responsáveis pelo torneio, o que inviabiliza a manutenção do acordo nos moldes inicialmente estabelecidos.