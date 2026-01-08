diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Santa Cruz x Defensa y Justicia: veja onde assistir ao vivo e de forma gratuita

Santa Cruz e Defensa y Justicia se enfrentam neste quinta-feira (8), às 16h, no Arruda, em amistoso internacional

Paulo Mota

Publicado: 08/01/2026 às 13:54

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Renato/Rafael Vieira

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Renato (Rafael Vieira)

Sem a presença de público, o Santa Cruz entra em campo nesta quinta-feira (8), às 20h30, no estádio do Arruda, para enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina, em amistoso internacional de pré-temporada. O duelo terá transmissão ao vivo e gratuita da TV Coral, no Youtube.

O técnico Marcelo Cabo manteve uma base sólida durante a pré-temporada e deve repetir a maior parte dos titulares. Entre os reforços que devem começar jogando estão o zagueiro Ianson, o lateral Pedro Costa, o volante Andrey, o meia Patrick Allan e os atacantes Robinho e Quirino. Por outro lado, o lateral-esquerdo Alex Ruan e o atacante Ariel Nahuelpán seguem em recuperação de lesão e ficam fora da partida.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ
Rokenedy; Pedro Costa, Ianson, Eurico e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Renato, Robinho e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.

DEFENSA Y JUSTICIA

Christopher Fiermarin; Lucas Ferreira, Damián Fernández, David Martínez e Ruben Botta; Santiago Sosa, Soto e Molinas; Aguilar, Miritello e Gutiérrez. Técnico: Mariano Soso.

Local: Arruda, no Recife
Horário: 16h
Árbitro: Paulo Belence
Assistentes: Karla Santana e Bruno Vieira
Transmissão: TV Coral (Youtube)

