Santa Cruz x Defensa y Justicia: onde assistir, horário e escalações para amistoso internacional

Santa Cruz e Defensa y Justicia se enfrentam neste quinta-feira (8), às 16h, no Arruda, em amistoso internacional

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

Após o cancelamento da Vitória Cup, os clubes entraram em acordo para a realização da partida. Sem a presença de público, o Santa Cruz entra em campo nesta quinta-feira (8), às 20h30, no estádio do Arruda, para enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina, em amistoso internacional de pré-temporada. O duelo marca o primeiro compromisso do Tricolor.

O duelo terá transmissão ao vivo e gratuita da TV Coral, no Youtube.

De acordo com nota publicada nas redes sociais do Santa Cruz, o clube pernambucano, assim como Defensa y Justicia, não teve participação na decisão de cancelar a partida que seria realizada na Arena Pernambuco. “Santa Cruz e Defensa y Justicia cumpriram, dentro do prazo, todas as exigências e ações estabelecidas em contrato pela Vitória Cup para a realização do amistoso internacional”, diz o comunicado oficial.

O técnico Marcelo Cabo manteve uma base sólida durante a pré-temporada e deve repetir a maior parte dos titulares. Entre os reforços que devem começar jogando estão o zagueiro Ianson, o lateral Pedro Costa, o volante Andrey, o meia Patrick Allan e os atacantes Robinho e Quirino. Por outro lado, o lateral-esquerdo Alex Ruan e o atacante Ariel Nahuelpán seguem em recuperação de lesão e ficam fora da partida.

Adversário

O Defensa y Justicia, campeão da Copa Sul-Americana de 2020 e da Recopa Sul-Americana de 2021, chega a Pernambuco para o amistoso com dois nomes conhecidos do futebol pernambucano, o técnico Mariano Soso e o atacante Lenny Lobato, que já atuaram pelo Sport.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

HOOOOOOOOOJE TEEEEEEEM SAAAAAAAAANTAAAAAAAAAAAAAAAA! ????????????



??| Santa Cruz ???? Defensa y Justicia

????| Amistoso Internacional

??| 16h

?????| Arruda

????| TV Coral (Youtube) pic.twitter.com/afYsSJWJzI — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 8, 2026

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Rokenedy; Pedro Costa, Ianson, Eurico e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Renato, Robinho e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.

DEFENSA Y JUSTICIA

Christopher Fiermarin; Lucas Ferreira, Damián Fernández, David Martínez e Ruben Botta; Santiago Sosa, Soto e Molinas; Aguilar, Miritello e Gutiérrez. Técnico: Mariano Soso.

Local: Arruda, no Recife

Horário: 16h

Árbitro: Paulo Belence

Assistentes: Karla Santana e Bruno Vieira

Transmissão: TV Coral (Youtube)

