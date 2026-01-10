Embalado pelo acesso, Santa Cruz busca encerrar jejum de títulos no Pernambucano

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Após conquistar o tão desejado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz inicia a temporada 2026 com o objetivo de acabar com o jejum de título estadual, que já dura desde 2016. O Tricolor do Arruda, que soma 29 taças do Campeonato Pernambucano, mira o 30º título e a volta ao topo do futebol do estado.

O jejum de títulos do Santa Cruz no Pernambucano já é um dos períodos mais longos de sua história. Desde a última conquista estadual, em 2016, o Tricolor passou nove anos sem levantar a taça, repetindo situações semelhantes ocorridas entre (1947 e 1957); (1959 e 1969), e (1995 e 2005).

O elenco coral para 2026 apresenta um mix de experiência e juventude, pronto para encarar o Campeonato Pernambucano e buscar a retomada do protagonismo estadual. O Santa Cruz aposta em sua força coletiva para colocar fim à seca e voltar a trazer a taça para o Arruda.

Preparação e elenco

Primeiro time do Trio de Ferro a se reapresentar, o Tricolor do Arruda iniciou a pré-temporada no dia 25 de novembro. Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, mantido após o acesso a Série C e o vice-campeonato na Série D. Para a nova temporada, o Santa Cruz aposta na experiência de atletas remanescentes, como Rokenedy e Wagner Balotelli, protagonistas do acesso, e no atacante Ariel Nahuelpán, esperança ofensiva do grupo.

Para reforçar o elenco, a Cobra Coral contratou 11 jogadores, incluindo o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Ianson, os laterais Pedro Costa, Alex Ruan e Hamilton, o volante Andrey, o meia Patrick Allan, e os atacantes Robinho, Vitinho, Matheus Régis e Quirino. A diretoria ainda busca um atacante de beirada para completar o elenco.

Além das contratações, seis jovens da base foram promovidos: zagueiros Harley Dalyson, o lateral David Cabeça, o volante Lucas Fabiel, o meia Matheus Castilho e os atacantes Ryan e Vinicius Hora, reforçando a política do clube de revelar talentos próprios.

De casa nova

Sem poder contar com o Estádio do Arruda, o Santa Cruz terá de mandar seus jogos na Arena Pernambuco na temporada 2026. A decisão faz com que o Tricolor do Arruda fique atento à intensa programação do estádio, que será palco de uma série de partidas neste início de ano. Além da Cobra Coral, a Arena Pernambuco também receberá os jogos de Retrô, Jaguar e Vitória-PE, principalmente, por conta do gramado.



Confira elenco do Santa Cruz:

Goleiros: Felipe Alves, Rokenedy (base), Gabriel Souza (contratado), Thiago Henrique (base)

Zagueiros: William Alves, Eurico, Matheus Vinicius, Ianson (contratado), Harley Dalyson (base)

Laterais: Israel, Pedro Costa, Hamilton, Rodrigues, Alex Ruan, David Cabeça

Volantes: Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli, Pedro Favela, Andrey, Lucas Fabiel

Meias: Patrick Allan, Matheus Castilho, Willian Júnior

Atacantes: Ariel, Renato, Quirino, Robinho, Ryan, Matheus Régis, Vitinho, Vinicius Hora

