Santa Cruz enfrenta o Tuna Luso e luta pela sobrevivência na Copinha; veja horário e onde assistir

Jogadores do Santa Cruz na Copinha 2026 (Douglas Moreti)

Pressionado após um tropeço na estreia, o Santa Cruz volta a campo nesta terça-feira (6) precisando de um bom resultado para seguir vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A Cobra Coral encara o Tuna Luso às 15h15, no Estádio Mário Lima Santos, em Brodowski, pela segunda rodada do Grupo 11. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pelo YouTube, no canal Paulistão.

O confronto é decisivo para o Tricolor do Arruda. Em caso de nova derrota, o Santa Cruz será eliminado de forma antecipada da competição. Por outro lado, caso vença a Cobra Coral poderá entrar no grupo de classificação. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à fase eliminatória.

Na estreia, o Santa Cruz foi derrotado de virada por 3 a 1 pelo Botafogo-SP. A equipe coral saiu na frente ainda no primeiro tempo, com um belo gol de letra de Peu, após jogada pela direita e cruzamento de Paulo Vitor. No entanto, mesmo com um jogador a menos, o Botafogo-SP voltou mais agressivo na etapa final e garantiu a vitória com gols de Erik, Ruan e Robson.

Já o Tuna Luso também busca a primeira vitória na competição. O time paraense empatou sem gols com o Bandeirante na rodada inicial e tenta somar três pontos para se aproximar da classificação. Além de Santa Cruz e Tuna Luso, o Grupo 11 conta ainda com Botafogo-SP e Bandeirante.