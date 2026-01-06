Santa Cruz deve ter três desfalques para a estreia da temporada 2026; veja atualização do DM
O trio deve desfalcar o Santa Cruz na estreia do Campeonato Pernambucano
Publicado: 06/01/2026 às 09:00
Ariel, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/Santa Cruz)
O Santa Cruz inicia a temporada com baixas importantes. O Tricolor do Arruda enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, nesta quinta-feira (08), às 20h30, na Arena Pernambuco, pela Vitória Cup, em amistoso que marca o primeiro compromisso do clube no ano, mas não poderá contar com três atletas do elenco.
"Estamos completando a quarta semana de evolução. O atleta já iniciou trabalhos de fortalecimento, propriocepção e equilíbrio muscular, mas ainda necessita de tempo para a reabilitação completa”, explicou.
Gabriel Galhardo apresentou dores na região do adutor no início da pré-temporada. Após exames, o atleta iniciou um trabalho de reequilíbrio muscular e já se encontra em fase de transição física. “É uma dor que realmente incapacita o atleta profissional. Fizemos os exames e optamos por um trabalho de reequilíbrio muscular. Ele evoluiu bem e já está em transição física com o departamento físico”, destacou.
Já o atacante Ariel foi diagnosticado com uma tendinite no músculo solear da perna esquerda e segue realizando tratamento fisioterápico, com retorno condicionado à evolução clínica. “Ele está realizando fisioterapia e reabilitação. Vamos acompanhando a evolução clínica passo a passo para definir o retorno aos treinos”, finalizou.
Além do amistoso internacional, o trio também deve desfalcar o Santa Cruz na estreia do Campeonato Pernambucano. O primeiro compromisso oficial do Tricolor na competição estadual será no próximo dia 11 de janeiro, às 17h, contra o Decisão, novamente na Arena Pernambuco.