Santa Cruz deve ter três desfalques para a estreia da temporada 2026; veja atualização do DM

Ariel, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

O Santa Cruz inicia a temporada com baixas importantes. O Tricolor do Arruda enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, nesta quinta-feira (08), às 20h30, na Arena Pernambuco, pela Vitória Cup, em amistoso que marca o primeiro compromisso do clube no ano, mas não poderá contar com três atletas do elenco.

O lateral-esquerdo Alex Ruan, o volante Gabriel Galhardo e o atacante Ariel seguem em recuperação no departamento médico e não devem ser relacionados para a partida. De acordo com o médico do clube, Antônio Mário Valente, Alex Ruan sofreu uma entorse moderada no joelho, com lesão do ligamento colateral medial e do menisco medial, e ainda necessita de tempo para concluir o processo de reabilitação, apesar da boa evolução apresentada.

"Estamos completando a quarta semana de evolução. O atleta já iniciou trabalhos de fortalecimento, propriocepção e equilíbrio muscular, mas ainda necessita de tempo para a reabilitação completa”, explicou.

Gabriel Galhardo apresentou dores na região do adutor no início da pré-temporada. Após exames, o atleta iniciou um trabalho de reequilíbrio muscular e já se encontra em fase de transição física. “É uma dor que realmente incapacita o atleta profissional. Fizemos os exames e optamos por um trabalho de reequilíbrio muscular. Ele evoluiu bem e já está em transição física com o departamento físico”, destacou.

Já o atacante Ariel foi diagnosticado com uma tendinite no músculo solear da perna esquerda e segue realizando tratamento fisioterápico, com retorno condicionado à evolução clínica. “Ele está realizando fisioterapia e reabilitação. Vamos acompanhando a evolução clínica passo a passo para definir o retorno aos treinos”, finalizou.

Além do amistoso internacional, o trio também deve desfalcar o Santa Cruz na estreia do Campeonato Pernambucano. O primeiro compromisso oficial do Tricolor na competição estadual será no próximo dia 11 de janeiro, às 17h, contra o Decisão, novamente na Arena Pernambuco.

