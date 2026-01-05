Atacantes do Santa Cruz chegam a 2026 com desempenho ruim na temporada passada
Gols que não vieram: ataque do Santa Cruz sob pressão para 2026
Publicado: 05/01/2026 às 13:03
Ariel, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/Santa Cruz)
O Santa Cruz inicia o ano com um dúvida que paira sobre seu setor ofensivo. Os números da temporada passada mostram que os atuais atacantes do elenco tiveram desempenho abaixo do esperado, com média de gols muito ruim.
Dos principais jogadores, apenas Quirino conseguiu apresentar algum desempenho consistente, com 10 gols em 36 partidas, média de 0,28 por jogo. Ariel e Renato tiveram médias modestas, de 0,20 e 0,18, enquanto Matheus Régis marcou apenas uma vez em 23 jogos. Outros atacantes, como Robinho e Vitinho, além das promessas da base Ryan e Vinicius Hora, não marcaram gols na temporada.
Vale lembrar que os artilheiros da temporada passada, Thiaguinho e Thiago Galhardo, com 10 e 7 gols, respectivamente, não fazem mais parte do elenco coral. A saída dos principais goleadores leva ao desafio do Santa Cruz para 2026: encontrar novos jogadores capazes de retomar a eficiência no ataque.
Atacantes do Santa Cruz para 2026:
Quirino (contratado) – 36 jogos, 10 gols
Renato – 17 jogos, 3 gols
Ariel – 5 jogos, 1 gol
Matheus Régis (contratado) – 23 jogos, 1 gol
Robinho (contratado) – 17 jogos, 0 gol
Vitinho (contratado) – 7 jogos, 0 gol
Vinicius Hora (base) – 8 jogos, 0 gol
Ryan (base) – 1 jogo, 0 gols