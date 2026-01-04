Estreia do Santa Cruz na temporada será com uniforme alternativo; entenda

O Tricolor do Arruda utilizará camisa retrô nos primeiros jogos; novos uniformes de jogo com a Reebok estão previstos para fevereiro

Camisa II do Santa Cruz (Divulgação/Santa Cruz FC)

O Santa Cruz dará início à temporada 2026 vestindo um uniforme alternativo. Enquanto prepara o lançamento oficial das novas camisas produzidas pela Reebok, o clube confirmou que entrará em campo, neste início de ano, com um modelo retrô, já desenvolvido pelos novos parceiros e assinado pela Cobra Coral, marca de propriedade do próprio Tricolor.

A medida faz parte do planejamento estratégico definido entre o Santa Cruz e a fornecedora de material esportivo. O Tricolor garante que, a partir do início da temporada, os uniformes de treino, aquecimento, comissão técnica e staff passarão a ser da Reebok, marcando oficialmente o começo da parceria.

No entanto, os uniformes principais de jogo da temporada 2026 só serão lançados a partir do mês de fevereiro, ainda sem uma data específica.

Segundo o clube, a decisão tem como objetivo otimizar o resultado comercial no lançamento das camisas e contribuir diretamente no combate à pirataria, garantindo que o torcedor tenha acesso ao produto oficial no momento em que ele passar a ser utilizado em campo.

Havia a expectativa da torcida para que os novos uniformes da Reebok fossem usados na estreia da temporada 2026, marcada para a próxima quinta-feira, 8 de janeiro, contra o Defensa Y Justicia, da Argentina, em amistoso internacional pela Vitória Cup. O jogo acontecerá na Arena de Pernambuco.

SANTA CRUZ E REEBOK

As negociações entre Santa Cruz e Reebok duraram cerca de dois meses, período em que o clube avaliou propostas e aspectos técnicos e logísticos.

Apesar de não ter sido a oferta financeira mais alta, a Reebok foi escolhida pelo peso internacional da marca, alcance comercial e tradição no mercado esportivo, considerados estratégicos para o novo ciclo do Santa Cruz.

Atualmente, a Reebok fornece material para o Botafogo no Brasil e para o Unión Española fora do país.

Também passará a vestir o Náutico, rival do Santa Cruz, a partir da Série B deste ano, com acordo entre as partes já oficializado.

No passado, a marca já produziu uniformes de clubes como São Paulo, Cruzeiro, Internacional e Vasco, reforçando sua experiência no futebol.