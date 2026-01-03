Santa Cruz perde de virada para o Botafogo-SP na estreia da Copinha; Retrô vence o São Bento
Mesmo com um jogador a mais, o Santa Cruz sofreu a virada por 3 a 1 para a equipe paulista neste sábado (3)
Publicado: 03/01/2026 às 18:08
Jogadores do Santa Cruz na Copinha 2026 (Douglas Moreti)
O Santa Cruz estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 com derrota. Neste sábado (3), a Cobra Coral perdeu de virada para o Botafogo-SP, por 3 a 1, mesmo com um jogador a mais desde os 15 minutos da primeira etapa.
O gol tricolor foi marcado pelo atacante Peu, de letra, ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, a Pantera marcou três gols e virou o jogo na cidade de Brodowski. Os gols do adversário do coral foram marcados por Erik, Ruan e Robson.
O Santa Cruz volta a campo na próxima terça-feira (6), às 15h15, quando irá encarar a equipe da Tuna Luso. Atualmente na lanterna do Grupo 11 com os resultados da 1ª rodada, o Tricolor do Arruda fechará a fase de grupos contra o Bandeirante.
Retrô vence na estreia
Também representando Pernambuco, o Retrô estreou com vitória na Copinha de 2026. Os garotos da Fênix de Camaragibe venceram o São Bento por 3 a 2 na tarde deste sábado. Os gols azulinos foram marcados por Thyago e Joabe, além de um gol contra.
Com o triunfo, o Retrô assumiu a liderança do Grupo 31 da competição. Também na terça-feira, a equipe pernambucana enfrentará o Cascavel-PR na 2ª rodada da primeira fase.