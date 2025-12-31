Rokenedy destaca evolução na pré-temporada e projeta temporada 2026 no Santa Cruz

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Rokenedy (Rafael Vieira)

A disputa pela posição de goleiro no Santa Cruz prometia ser intensa no início da pré-temporada, mas, com o passar dos treinamentos e jogos preparatórios, o jovem Rokenedy se firmou como titular. O arqueiro iniciou todas as partidas da preparação coral e ganhou a confiança da comissão técnica para começar a temporada 2026 como dono da meta tricolor.

De acordo com o goleiro, o principal foco do período de preparação foi a evolução do grupo, independentemente dos resultados obtidos nos amistosos.

“Tivemos uma boa evolução durante a pré-temporada. O professor deixou claro que o mais importante era observar nosso crescimento em campo. Os jogos serviram para testar os novos jogadores, criar entrosamento e fortalecer o coletivo. Chegamos a um bom nível para o início da temporada”, afirmou Rokenedy.

O Santa Cruz realizou três jogos-treinos durante a preparação. No primeiro, venceu o Laguna por 1 a 0. Em seguida, goleou o Santa Cruz de Natal por 7 a 1. Encerrando a sequência de jogos-treinos, a equipe tricolor empatou em 1 a 1 com o Murici, com gol de Renato.

Rokenedy também comentou sobre os desafios iniciais do calendário tricolor em 2026, que começam com a Vitória Cup e seguem com a estreia no Campeonato Pernambucano. “Sabemos da responsabilidade que temos e da importância de alcançar os objetivos do clube. Estamos focados e confiantes para fazer uma boa temporada”, completou.

A primeira partida do Santa Cruz diante da torcida em 2026 será no dia 8 de janeiro, às 20h30, contra o Defensa y Justicia, na Arena Pernambuco, pela Vitória Cup. Já pelo Campeonato Pernambucano, o Tricolor estreia no dia 11 de janeiro, às 17h, diante do Decisão, também na Arena Pernambuco.

