Novo preparador físico do Santa Cruz destaca rápida adaptação e projeta equipe intensa

Diego Inácio, preparador físico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

Força, intensidade e constância ao longo dos 90 minutos. Esses são os pilares do trabalho de Diego Inácio, novo preparador físico do Santa Cruz, que assumiu a função após a saída de Gustavo Araújo durante a pré-temporada. Em sua primeira entrevista coletiva, o profissional destacou a rápida adaptação dos atletas à sua metodologia e projetou uma equipe intensa para os desafios de 2026.

Segundo Diego Inácio, sua linha de trabalho é baseada principalmente no desenvolvimento da força física, que considera o pilar fundamental para o desempenho no futebol. O objetivo é preparar um time capaz de manter alta intensidade durante toda a partida.

“Gosto de uma equipe bastante intensa, que consiga correr os 90, 100 minutos sem deixar o ritmo cair. A força é primordial, porque sem ela não conseguimos desenvolver as outras valências. Para esse início de campeonato, vamos tentar colocar os atletas na melhor condição possível para deixar o Santa Cruz no mais alto nível”, afirmou.

Apesar da mudança na comissão técnica em um momento incomum, o preparador fez questão de valorizar o trabalho realizado anteriormente por Gustavo Araújo e também de Cláudio Romão e Edvaldo Tacão – profissionais da casa. De acordo com o profissional, a base deixada facilitou a transição e evitou impactos negativos no grupo.

“O trabalho que vinha sendo feito era muito bem desenvolvido. Por isso, os atletas não tiveram dificuldade para se adaptar à minha metodologia. As respostas estão sendo boas e a aceitação tem sido muito positiva”, explicou.

Com passagem pelo Atlético Goianiense, Diego Inácio reencontra no Santa Cruz o técnico Marcelo Cabo, com quem já trabalhou anteriormente, e assume a missão de aprimorar o condicionamento físico do elenco ao longo da próxima temporada.

