Santa Cruz anuncia Wagner Miranda como novo preparador de goleiros, ex-Figueirense e Flamengo

Após saída de Marco Medeiros, Santa Cruz anuncia novo preparador de goleiros

Paulo Mota

Publicado: 29/12/2025 às 13:14

Wagner Miranda, preparador de goleiros do Santa Cruz/ Alexandre Vidal / Flamengo

Wagner Miranda, preparador de goleiros do Santa Cruz ( Alexandre Vidal / Flamengo)

O Santa Cruz confirmou nesta segunda-feira (29) a contratação de Wagner Miranda como novo preparador de goleiros do clube. O profissional substitui Marco Medeiros, que deixou o Tricolor do Arruda após receber proposta de outra equipe.

Wagner Miranda traz ampla experiência ao Arruda, com passagens por clubes como Botafogo, Chapecoense, Flamengo e Figueirense. E acumula títulos importantes, incluindo Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. O profissional já trabalhou em outras oportunidades com o técnico Marcelo Cabo.

Em suas redes sociais, o Santa Cruz agradeceu a contribuição de Medeiros e deu boas-vindas ao novo integrante da comissão técnica. “Desejamos sucesso ao Medeiros na sequência da carreira e damos as boas-vindas ao Wagner Miranda para esse novo desafio no Santa Cruz”, escreveu o clube, em suas redes sociais.

O anúncio faz parte de novas mudanças recentes da comissão do clube, que também perdeu o preparador físico Gustavo Araújo e o auxiliar de preparação de goleiros Wellison Lima. Para essas posições, chegaram Diego Inácio e Júnior Matos, respectivamente.

