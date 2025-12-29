Santa Cruz anuncia Wagner Miranda como novo preparador de goleiros, ex-Figueirense e Flamengo
Publicado: 29/12/2025 às 13:14
Wagner Miranda, preparador de goleiros do Santa Cruz ( Alexandre Vidal / Flamengo)
O Santa Cruz confirmou nesta segunda-feira (29) a contratação de Wagner Miranda como novo preparador de goleiros do clube. O profissional substitui Marco Medeiros, que deixou o Tricolor do Arruda após receber proposta de outra equipe.
Em suas redes sociais, o Santa Cruz agradeceu a contribuição de Medeiros e deu boas-vindas ao novo integrante da comissão técnica. “Desejamos sucesso ao Medeiros na sequência da carreira e damos as boas-vindas ao Wagner Miranda para esse novo desafio no Santa Cruz”, escreveu o clube, em suas redes sociais.
O anúncio faz parte de novas mudanças recentes da comissão do clube, que também perdeu o preparador físico Gustavo Araújo e o auxiliar de preparação de goleiros Wellison Lima. Para essas posições, chegaram Diego Inácio e Júnior Matos, respectivamente.
Substituição na comissão técnica do Time do Povo. ????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 29, 2025
O preparador de goleiros Medeiros deixa o clube, e Wagner Miranda chega para reforçar a comissão. Profissional experiente, Wagner acumula passagens por Botafogo, Flamengo e Chapecoense, com títulos de Copa do Brasil,… pic.twitter.com/E57z5rl81K