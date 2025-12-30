Santa Cruz realiza último jogo-treino da pré-temporada contra o Murici; veja provável time

Robinho, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

Buscando os últimos ajustes antes do início oficial da temporada 2026, o Santa Cruz enfrenta o Murici nesta terça-feira (30), às 16h, no estádio do Arruda. A atividade servirá como ajuste final da equipe para as competições do próximo ano. Após o confronto, o elenco coral terá dois dias de folga e retorna aos treinamentos no dia 2 de fevereiro.

Assim como nos testes anteriores, o jogo-treino será realizado sem a presença de público, mas a imprensa terá acesso liberado para acompanhar a atividade. A comissão técnica aproveitará o confronto para observar o desempenho coletivo e avaliar as novas contratações visando a sequência a próxima temporada.

O Santa Cruz deve iniciar a atividade com a seguinte formação: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Ianson e Rodrigues; Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino.

Inicialmente, o adversário seria o Amazonas FC, com amistoso marcado também para o dia 30. No entanto, o clube amazonense cancelou o compromisso alegando dificuldades logísticas e mudanças recentes em sua comissão técnica. Diante do imprevisto, a diretoria coral agiu rapidamente e acertou o confronto contra o Murici para não comprometer o planejamento da equipe.

Últimos jogos-treinos

O Santa Cruz chega para o último teste embalado por bons resultados na preparação. No primeiro amistoso, venceu o Laguna por 1 a 0. Em seguida, goleou o Santa Cruz de Natal por 7 a 1. O confronto mais recente foi disputado em três tempos de 35 minutos e contou com gols de Quirino, Patrick Allan, Eurico, Renato, Ryan — que marcou duas vezes — e William Alves.

Próximos compromissos

A primeira aparição do Santa Cruz diante da torcida em 2026 acontece no dia 8 de janeiro, às 20h30, contra o Defensa y Justicia, na Arena Pernambuco, pela Vitória Cup. Já pelo Campeonato Pernambucano, o Tricolor do Arruda estreia diante do Decisão, no dia 11 de janeiro, às 17h, também na Arena Pernambuco.

