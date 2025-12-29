Pagamentos aos credores da Recuperação Judicial do Santa Cruz seguem 'sob controle'

Estádio do Arruda (Rafael Vieira)

Os pagamentos da Recuperação Judicial do Santa Cruz seguem “sob controle”, segundo o advogado responsável pelo processo, Lucas Cavalcanti. Parte do montante já foi quitada, enquanto o saldo restante está agendado para essa segunda-feira (29), apesar de atrasos causados por burocracia bancária e flutuações cambiais.

Em contato da reportagem do, o advogado responsável pelo processo, Lucas Cavalcanti, afirmou que a situação está “sob controle” e que os atrasos se devem apenas a questões bancárias e às flutuações cambiais provocadas pelo feriado do Natal.“Boa parte foi paga e outra vai hoje. Hoje devo receber os comprovantes de pagamento”, explicou.

De acordo com o advogado, o balanço das negociações é considerado bastante positivo pelo clube e pelos investidores, com cerca de R$ 4 milhões e quase 300 credores contemplados pelo processo.

Nas redes sociais, torcedores demonstraram preocupação com os atrasos, lembrando que a Recuperação Judicial é um processo fundamental que pode até mesmo determinar a falência do clube. Apesar disso, a diretoria e os investidores garantem que os pagamentos seguem sob acompanhamento rigoroso.

