Retrospectiva 2025: Jejum de títulos continua, mas Santa Cruz cumpre principais objetivos

America - RN x Santa Cruz Jogo valido pelas quartas de finais da Serie D (Caio Falcão/Esp DP )

O Santa Cruz fechou a temporada de 2025 com um misto de frustrações e conquistas importantes. Apesar de não ter levantado nenhum troféu e amargar um jejum de quase 10 anos sem títulos, o Tricolor do Arruda alcançou objetivos fundamentais para seu futuro: acesso a Série C, retorno à Copa do Brasil e avanço no projeto da SAF Coral.

O ano começou com uma eliminação vexatória na pré-Copa do Nordeste, diante do Treze-PB, no Arruda. No Campeonato Pernambucano, a Cobra Coral começou bem, terminando a primeira fase na liderança e garantindo participação em competições nacionais. O Tricolor ainda quebrou o jejum de clássicos ao vencer o Sport no Arruda, mas acabou eliminado no mata-mata, com duas derrotas para o rival, o que levou à demissão do técnico Itamar Schülle.

Na Série D, a campanha teve altos e baixos. Sob comando de Marcelo Cabo, o Santa Cruz dominou o primeiro turno, caiu de rendimento no returno, mas superou momentos tensos nos mata-matas, incluindo a decisão nos pênaltis contra o Sergipe e Altos-PI e a classificação dramática sobre o América-RN. A final contra o Barra-SC, porém, terminou com derrota, mantendo o jejum de títulos em nove anos.

Fora de campo, o clube avançou no processo de transformação em SAF. O projeto liderado por investidores mineiros ganhou corpo ao longo da temporada, superando entraves iniciais e amadurecendo até chegar ao quinto aditivo. Por fim, em votações a proposta teve ampla aprovação de sócios e conselheiros. A expectativa é que a nova estrutura administrativa comece a operar em abril de 2026, com gestão profissionalizada e capacidade de atrair investimentos.

Estatísticas da temporada mostram um Santa Cruz competitivo: em 36 jogos, foram 17 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, com 43 gols marcados e 26 sofridos. O fator casa foi determinante, com 12 vitórias em 19 partidas e aproveitamento de 68%. Thiaguinho foi o artilheiro do time, com 10 gols. O maior público da temporada foi registrado na final da Série D, com 45.500 torcedores no Arruda.

Apesar da ausência de troféus, a temporada deixa uma sensação positiva. O acesso conquistado, a presença garantida em competições nacionais e o avanço do projeto SAF indicam que o Santa Cruz encerra 2025 em um patamar mais sólido, com estabilidade, competitividade e perspectivas promissoras para os próximos anos.

