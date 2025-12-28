Último teste: Santa Cruz enfrenta Murici em jogo-treino da pré-temporada no Arruda

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

Com mais de um mês de pré-temporada, o Santa Cruz realiza nesta terça-feira (30) o último jogo-treino antes da temporada 2026. A Cobra Coral enfrenta o Murici em um jogo-treino no estádio do Arruda, em atividade que servirá como ajuste final da equipe para as competições do próximo ano.

Inicialmente, o adversário seria o Amazonas FC, também marcado para o dia 30. No entanto, o clube amazonense cancelou o amistoso alegando dificuldades logísticas e mudanças recentes em sua comissão técnica. Diante do imprevisto, a diretoria coral agiu rapidamente e acertou o confronto contra o Murici para não comprometer o planejamento da pré-temporada.

Assim como nos testes anteriores, o jogo-treino será realizado sem a presença de público. A comissão técnica aproveitará a atividade para observar o desempenho coletivo e avaliar as novas contratações visando a sequência da temporada.

O Santa Cruz chega para o último teste embalado por bons resultados na preparação. No primeiro amistoso, venceu o Laguna por 1 a 0. Em seguida, goleou o Santa Cruz de Natal por 7 a 1. O confronto mais recente foi disputado em três tempos de 35 minutos e contou com gols de Quirino, Patrick Allan, Eurico, Renato, Ryan — que marcou duas vezes — e William Alves.

A primeira aparição para a torcida do Santa Cruz em 2026 acontece no dia 8 de janeiro, às 20h30, quando enfrenta o Defensa y Justicia, na Arena de Pernambuco, pela Vitória Cup. Já pelo Campeonato Pernambucano, o Tricolor do Arruda inicia sua caminhada diante do Decisão, no dia 11 de janeiro, às 17h, também na Arena.

