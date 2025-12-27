Após repercussão negativa, Santa Cruz deve retomar check-in no plano de sócios

Torcida do Santa Cruz ( Fabio Souza/CBF)

Após a repercussão negativa entre os torcedores, o Santa Cruz deve voltar atrás e reintroduzir o sistema de check-in no seu novo plano de sócios. O modelo, lançado na última terça-feira (23), foi alvo de críticas principalmente pela retirada do benefício que garantia acesso aos jogos sem a necessidade de compra de ingresso.

A insatisfação ganhou força nas redes sociais e em manifestações de sócios e torcedores, levando o clube a se posicionar publicamente. Em nota divulgada nos seus canais oficiais, o Santa Cruz reconheceu a importância da opinião da arquibancada e indicou que mudanças no plano serão anunciadas em breve.

“A voz da arquibancada importa! Porque o time do Povo se constrói junto com você. Novidades em breve”, escreveu o clube.

A retirada do check-in colocou o Santa Cruz na contramão em relação aos principais clubes do Nordeste. Entre as sete forças mais tradicionais da região, todos os demais rivais oferecem categorias de sócio com 100% de desconto nos ingressos, o que intensificou a cobrança por parte da torcida tricolor.

Lançado como Plano de Sócios do Time do Povo, o novo modelo conta atualmente com duas categorias: o Sócio Povão Tricolor, com mensalidade de R$ 19,14, e o Sócio Coral Fiel Tricolor, com valores de R$ 99,90 no plano mensal ou R$ 49,95 no plano anual. Inicialmente, nenhuma das modalidades previa acesso livre aos jogos.

O tema ganhou ainda mais relevância com a definição da Arena Pernambuco como casa coral na temporada de 2026. Com o Arruda passando por reformas ao longo do ano, o deslocamento até São Lourenço da Mata representa um custo adicional para o torcedor, tornando o retorno do check-in um ponto central no debate.

A expectativa agora é que o clube oficialize a mudança nos próximos dias, atendendo à principal reivindicação da torcida e ajustando o plano de sócios ao perfil histórico do Santa Cruz.

