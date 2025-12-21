Santa Cruz se aproxima de acerto com o atacante Matheus Régis, vindo do Botafogo-SP
O atleta de 26 anos atua pelo lado de campo e chega para ser o 11º reforço do Santa Cruz para 2026
Publicado: 21/12/2025 às 17:27
Matheus Régis, atacante em negociação com o Santa Cruz (Raphael Silvestre/GuaraniFC)
O Santa Cruz tem encaminhado mais um reforço para a próxima temporada. O atacante Matheus Régis se aproxima de acerto com a Cobra Coral, vindo do Botafogo-SP, e chega para ser o 11º reforço para 2026. A informação foi dada inicialmente pelo GE.
O atleta de 26 anos atua pelos lados do campo no ataque, uma posição buscada pelo clube tricolor no mercado. Com a provável chegada de Matheus, o Santa Cruz deverá fechar o primeiro ciclo de contratações para o próximo ano.
Matheus Régis disputou a última Série B pelo Botafogo-SP, onde atuou em 18 oportunidades e não marcou gols. Antes da Pantera, o jogador também já passou por Guarani, Ponte Preta, São Bernardo, Atlético-GO, CSE, Campinense, Treze, CSP, Botafogo-PB e Desportiva Guarabira.
Até aqui, o Santa Cruz já oficializou as chegadas do goleiro Gabriel Souza, do zagueiro Ianson, dos laterais Alex Ruan e Pedro Costa, do volante Andrey, do meia Patrick Allan e dos atacantes Quirino, Robinho e Vitinho. O lateral-direito Hamilton também já foi contratado, mas ainda não foi anunciado oficialmente.