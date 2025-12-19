Santa Cruz tem jogo-treino contra o Amazonas cancelado e busca novo adversário

Time do Santa Cruz se prepara para a temporada de 2026 (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz não realizará mais o jogo-treino contra o Amazonas, que estava marcado para o dia 30 de dezembro e fazia parte da preparação para a temporada 2026. A desistência partiu da equipe amazonense, que alegou curto período de preparação para a disputa da partida.

Apesar do cancelamento, a diretoria tricolor mantém a data reservada no planejamento da pré-temporada e trabalha para confirmar um novo adversário. A expectativa do clube é anunciar a substituição ainda nesta sexta-feira. Assim como os demais jogos-treinos, a atividade será realizada no Estádio do Arruda e sem a presença de torcedores.

Antes disso, o Santa Cruz entra em campo para outro teste preparatório. Na próxima terça-feira (23), a equipe enfrenta o Santa Cruz-RN, também no Arruda. No último sábado (13), o Tricolor do Arruda realizou seu primeiro jogo-treino da pré-temporada, vencendo o Laguna-RN por 1 a 0, com gol do atacante Robinho.

Reencontro com a torcida

Após a sequência de jogos-treinos, o Santa Cruz encerra a pré-temporada com um amistoso internacional pela Vitória Cup. O duelo será no dia 8 de janeiro, contra o Defensa y Justicia, da Argentina, na Arena Pernambuco. Diferentemente das atividades anteriores, a partida contará com a presença do público. Até o momento, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para o confronto.