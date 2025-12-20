Santa Cruz anuncia a contratação do atacante Quirino

O atleta estava no Londrina na última temporada; foi peça importante na campanha que culminou com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro

Quirino, novo reforço do Santa Cruz (Reprodução/Redes Sociais/Santa Cruz)

O Santa Cruz anunciou, neste sábado (20), a contratação do atacante Quirino, de 32 anos, reforçando o elenco tricolor para 2026. Experiente e com histórico de decisões, o jogador chega ao Arruda trazendo no currículo uma trajetória marcada por acessos e protagonismo em competições nacionais.

Quirino construiu grande parte da carreira no futebol brasileiro, com passagens por clubes tradicionais e competitivos como Mirassol, Inter de Limeira, Ituano, Novorizontino, Avaí, Operário-PR e Ypiranga-RS. Foi justamente no clube gaúcho que viveu um dos momentos mais marcantes da carreira, ao terminar como artilheiro da Série C de 2021, desempenho que o consolidou como um atacante decisivo na competição.

Na última temporada, o novo reforço coral defendeu o Londrina, onde foi peça importante na campanha que culminou com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, Quirino disputou 14 partidas em 2025, a maioria como titular, e marcou três gols, contribuindo diretamente para o vice-campeonato da Série C.

O currículo do atacante impressiona também pelo histórico coletivo. Ao longo da carreira profissional, Quirino soma nove acessos, sendo quatro para a Série B, um para a Série C, um para a Série A e três em campeonatos estaduais, números que reforçam o perfil de atleta acostumado a disputar momentos decisivos.

Quirino é do Time do Povo! ????????



Atacante de 32 anos, Quirino chega ao Santa Cruz com bagagem pesada no futebol brasileiro. O jogador acumula passagens por Mirassol, Inter de Limeira, Ituano, Novorizontino, Avaí, Operário-PR e Ypiranga-RS, onde foi artilheiro da Série C em 2021.… pic.twitter.com/MU9iOlwfr9 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 20, 2025



