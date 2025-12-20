Vitinho ressalta maturidade em chegada ao Santa Cruz: "Espero ajudar da melhor forma"

Vitinho, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta semana, o atacante Vitinho, reforço para a temporada 2026. Aos 21 anos, o jogador chega ao Arruda por empréstimo do Bahia até o fim do próximo ano e passa a integrar o elenco que disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

Em sua primeira entrevista como atleta tricolor, concedida à TV Coral, o jovem destacou maturidade emocional para corresponder à expectativa da torcida.

“Tenho uma comunhão muito grande com Deus e isso facilita muito. Minha mente é muito blindada, é foco. Sei que eu vou errar, mas vou tentar sempre o meu melhor. Vim de um clube que a torcida também é gigante, tem uma grande cobrança e me ajudou na minha formação, então espero ajudar o Santa Cruz da melhor forma possível”, afirmou Vitinho.

Revelado pelas categorias de base do Bahia, o atacante iniciou sua trajetória no clube baiano em 2020, atuando inicialmente pelo sub-17. Após passar por todas as etapas da formação, recebeu suas primeiras oportunidades no time profissional em 2023. No ano seguinte, retornou ao sub-20, vivendo a temporada mais ativa na base, com 31 jogos, dois gols e duas assistências, antes de voltar a integrar o elenco principal.

Em 2025, Vitinho voltou a ser utilizado no time profissional do Bahia, sob o comando de Rogério Ceni. Ao todo, entrou em campo sete vezes, sendo quatro partidas pelo Campeonato Baiano e três pela Copa do Nordeste. Apesar de não ter registrado gols ou assistências, fez parte do grupo que conquistou os títulos do Estadual e da Copa do Nordeste.

Ao falar sobre a experiência no clube de origem, o atacante ressaltou o aprendizado adquirido e a expectativa de dar sequência ao processo de evolução agora com a camisa coral.

“Aprendi muito com todos os atletas, com o clube, e espero poder retribuir aqui tudo o que aprendi lá. Sei que vou aprender muito aqui com a comissão, com os atletas. Foi um ano de experiências boas que agregaram no meu mental, fisicamente também.”