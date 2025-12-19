Ariel Nahuelpán e Quirino travam disputa pela camisa nove do Santa Cruz

Santa Cruz busca novo dono para a camisa 9 após saída de Thiago Galhardo

Ariel e Quirino, atacantes do Santa Cruz (Rafael Vieira e Rafael Martins/ Londrina EC)

A tradicional camisa 9 do Santa Cruz é um dos centros de atenção no Arruda. Símbolo histórico do clube, já vestida por artilheiros como Ramon, Nunes e Dênis Marques, o número ficou vago após a saída de Thiago Galhardo e abriu uma disputa interna para definir quem será o novo herdeiro da posição.

Dois nomes despontam como principais candidatos: o argentino Ariel Nahuelpán e o experiente centroavante Quirino. Cada um, à sua maneira, reúne argumentos esportivos e simbólicos para assumir a responsabilidade.

Ariel Nahuelpán busca nova chance, agora em melhor forma física

Contratado na reta final da temporada, Ariel Nahuelpán chegou ao Santa Cruz para ser uma alternativa imediata a Thiago Galhardo, que atravessava um período de queda de rendimento. No entanto, o argentino desembarcou no Recife longe da melhor condição física, sem pré-temporada e convivendo com problemas físicos ao longo do período em que esteve à disposição da comissão técnica.

Mesmo assim, Ariel demonstrou entrega nos minutos em que atuou. Foram cinco partidas, todas saindo do banco de reservas, e um gol marcado — decisivo no confronto de ida contra o América-RN, válido pelo acesso. Internamente, há o entendimento de que, com uma preparação adequada, o atacante pode evoluir e entrar de vez na disputa pela camisa 9.

A avaliação da comissão técnica é de que o desempenho abaixo do esperado em 2025 está diretamente ligado à falta de tempo para condicionamento físico. A expectativa é que, com pré-temporada completa, o argentino possa atingir um nível mais competitivo.

Quirino desponta como favorito: o “Rei do Acesso”

Apesar de ainda não haver anúncio oficial, Quirino desponta como o principal candidato a assumir a camisa 9 para a temporada. Aos 32 anos, o centroavante chega respaldado por um currículo marcado por conquistas coletivas, especialmente acessos — fator que pesa no planejamento tricolor.

Ao todo, Quirino soma nove acessos na carreira profissional: quatro para a Série B, um para a Série C, um para a Série A e três em campeonatos estaduais. O mais recente foi neste ano, defendendo o Londrina, clube pelo qual disputou 14 partidas na campanha do acesso à Série B, a maioria como titular, com três gols marcados.

Dentro do clube, a leitura é de que o atacante reúne experiência, regularidade e histórico em competições longas, atributos considerados essenciais para o desafio que o Santa Cruz terá pela frente.

Números comparativos de Ariel e Quirino (últimas três temporadas):

2025:

Ariel: 20 jogos e 3 gols

Quirino: 36 jogos e 10 gols

2024:

Ariel: 23 jogos e 11 gols

Quirino: 35 jogos e 5 gols

2023:

Ariel: 45 jogos e 14 gols

Quirino: 47 jogos e 7 gols

