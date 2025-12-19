Ariel Nahuelpán e Quirino travam disputa pela camisa nove do Santa Cruz
Santa Cruz busca novo dono para a camisa 9 após saída de Thiago Galhardo
Publicado: 19/12/2025 às 12:50
Ariel e Quirino, atacantes do Santa Cruz (Rafael Vieira e Rafael Martins/ Londrina EC)
A tradicional camisa 9 do Santa Cruz é um dos centros de atenção no Arruda. Símbolo histórico do clube, já vestida por artilheiros como Ramon, Nunes e Dênis Marques, o número ficou vago após a saída de Thiago Galhardo e abriu uma disputa interna para definir quem será o novo herdeiro da posição.
Ariel Nahuelpán busca nova chance, agora em melhor forma física
Contratado na reta final da temporada, Ariel Nahuelpán chegou ao Santa Cruz para ser uma alternativa imediata a Thiago Galhardo, que atravessava um período de queda de rendimento. No entanto, o argentino desembarcou no Recife longe da melhor condição física, sem pré-temporada e convivendo com problemas físicos ao longo do período em que esteve à disposição da comissão técnica.
Mesmo assim, Ariel demonstrou entrega nos minutos em que atuou. Foram cinco partidas, todas saindo do banco de reservas, e um gol marcado — decisivo no confronto de ida contra o América-RN, válido pelo acesso. Internamente, há o entendimento de que, com uma preparação adequada, o atacante pode evoluir e entrar de vez na disputa pela camisa 9.
A avaliação da comissão técnica é de que o desempenho abaixo do esperado em 2025 está diretamente ligado à falta de tempo para condicionamento físico. A expectativa é que, com pré-temporada completa, o argentino possa atingir um nível mais competitivo.
Quirino desponta como favorito: o “Rei do Acesso”
Apesar de ainda não haver anúncio oficial, Quirino desponta como o principal candidato a assumir a camisa 9 para a temporada. Aos 32 anos, o centroavante chega respaldado por um currículo marcado por conquistas coletivas, especialmente acessos — fator que pesa no planejamento tricolor.
Ao todo, Quirino soma nove acessos na carreira profissional: quatro para a Série B, um para a Série C, um para a Série A e três em campeonatos estaduais. O mais recente foi neste ano, defendendo o Londrina, clube pelo qual disputou 14 partidas na campanha do acesso à Série B, a maioria como titular, com três gols marcados.
Dentro do clube, a leitura é de que o atacante reúne experiência, regularidade e histórico em competições longas, atributos considerados essenciais para o desafio que o Santa Cruz terá pela frente.
Números comparativos de Ariel e Quirino (últimas três temporadas):
2025:
Ariel: 20 jogos e 3 gols
Quirino: 36 jogos e 10 gols
2024:
Ariel: 23 jogos e 11 gols
Quirino: 35 jogos e 5 gols
2023:
Ariel: 45 jogos e 14 gols
Quirino: 47 jogos e 7 gols