Santa Cruz discute viabilidade técnica para lançamento de novos uniformes da Reebok
Pré-venda de uniformes do Santa Cruz vendeu 800 unidades; estreia ainda é incerta
Publicado: 18/12/2025 às 13:14
Reebok, fornecedora de material esportivo do Santa Cruz (Reprodução)
O Santa Cruz ainda não definiu se os novos uniformes da Reebok serão usados na estreia da temporada 2026, marcada para 8 de janeiro, contra o Defensa Y Justicia, da Argentina, em amistoso internacional pela Vitória Cup. O que a diretoria coral considerava quase certo agora pode ser adiado para garantir controle de qualidade e alto padrão técnico.
O dirigente coral também comentou sobre as vendas antecipadas. Mais de 800 camisas foram vendidas em dois dias, inicialmente para sócios, que adquiriram mais da metade do estoque. A abertura para o público geral também registrou grande procura. Guilherme Leite ressaltou que o clube precisa planejar o momento certo do lançamento para evitar frustração entre os torcedores e a circulação de produtos piratas.
A operação de vendas dos novos uniformes foi realizada em parceria com a Futebol Card, com custo praticamente zero. Entretanto, alguns torcedores reclamaram da falta de disponibilidade de todos os tamanhos. Para solucionar o problema, a diretoria informou que entrará em contato com todos os compradores da pré-venda para confirmar os tamanhos das camisas.
O lançamento oficial dependerá agora da aprovação final do uniforme, mantendo a expectativa de apresentar aos torcedores um produto de alta qualidade desde o primeiro jogo da temporada.