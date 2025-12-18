Santa Cruz discute viabilidade técnica para lançamento de novos uniformes da Reebok

Reebok, fornecedora de material esportivo do Santa Cruz (Reprodução)

O Santa Cruz ainda não definiu se os novos uniformes da Reebok serão usados na estreia da temporada 2026, marcada para 8 de janeiro, contra o Defensa Y Justicia, da Argentina, em amistoso internacional pela Vitória Cup. O que a diretoria coral considerava quase certo agora pode ser adiado para garantir controle de qualidade e alto padrão técnico.

Segundo o diretor de operações, Guilherme Leite, em entrevista ao podcast Beberibe 1285, a decisão sobre o lançamento dependerá da viabilidade técnica e do controle de qualidade. “A intenção era jogar no dia 8, mas, se for necessário adiar por controle de qualidade ou refino de pilotagem, não vejo problemas. Queremos manter alto padrão. Se necessário, podemos usar um padrão temporário em alguns jogos e lançar a versão final depois”, afirmou.

O dirigente coral também comentou sobre as vendas antecipadas. Mais de 800 camisas foram vendidas em dois dias, inicialmente para sócios, que adquiriram mais da metade do estoque. A abertura para o público geral também registrou grande procura. Guilherme Leite ressaltou que o clube precisa planejar o momento certo do lançamento para evitar frustração entre os torcedores e a circulação de produtos piratas.

A operação de vendas dos novos uniformes foi realizada em parceria com a Futebol Card, com custo praticamente zero. Entretanto, alguns torcedores reclamaram da falta de disponibilidade de todos os tamanhos. Para solucionar o problema, a diretoria informou que entrará em contato com todos os compradores da pré-venda para confirmar os tamanhos das camisas.

O lançamento oficial dependerá agora da aprovação final do uniforme, mantendo a expectativa de apresentar aos torcedores um produto de alta qualidade desde o primeiro jogo da temporada.

