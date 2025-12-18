Sem dono definido, trio de goleiros briga por titularidade no Santa Cruz

Goleiros do Santa Cruz (Reprodução)

A posição de goleiro promete ser uma das mais disputadas no Santa Cruz para a temporada 2026. Após um ano marcado por instabilidade no setor, o clube inicia o planejamento com quatro opções para a meta, mesclando juventude e experiência, e deixando em aberto a definição do titular.

O elenco conta com três jovens goleiros — Rokenedy, Thiago Henrique e Gabriel Souza — além do experiente Felipe Alves, atleta com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. A comissão técnica adota cautela e garante igualdade de oportunidades na disputa.

“Os treinamentos vão dizer. Temos visto uma evolução diária muito grande, mas, a princípio, todos vão ter as mesmas condições. Ainda temos um bom tempo para tomar a melhor decisão de quem vai iniciar o campeonato”, afirmou Marcos Medeiros, o preparador de goleiros do clube.

Revelado na base coral, Rokenedy terminou a última temporada como titular – depois de muita oscilação – deixou boa impressão. “Ele já teve uma grande oportunidade. Mesmo novo, terminou uma temporada como titular, o que é um grande início de carreira. É um goleiro de muita personalidade, com técnica, força e coragem, características fundamentais para a posição”, destacou o preparador.

Felipe Alves surge como o nome mais experiente do grupo. Com longa trajetória no futebol nacional, o goleiro é visto também como uma referência para os mais jovens. “É um goleiro consagrado, que pode contribuir muito dentro e fora de campo, principalmente passando experiência para os garotos que estão começando”, completou.

Recém-chegado, Gabriel Souza também entra forte na disputa. Formado na base do Bahia e com uma breve experiência internacional, o atleta é tratado como uma aposta de futuro. “É um garoto que chega com grande potencial, teve uma excelente formação na base e vem para brigar forte pela titularidade”, avaliou.

Fechando o grupo, Thiago Henrique, outro nome oriundo da base tricolor, é o único que, em um primeiro momento, não deve brigar pela titularidade, pois segue em processo de amadurecimento. “Estamos lapidando. É um goleiro com bom tempo de bola, sabe jogar, tem personalidade e ainda margem grande de evolução”, explicou.

No jogo-treino contra o Laguna, a comissão técnica do Santa Cruz promoveu um rodízio entre os goleiros, com Rokenedy, Felipe Alves e Gabriel Souza atuando por 30 minutos cada. Todos tiveram desempenho satisfatório, mas Gabriel Souza se destacou por ser o mais exigido durante a atividade.



